Добкін розповів, як виграє вибори мера Києва, і розсмішив мережу

Михайло Добкін (фото: РБК-Україна)

Михайло Добкін має намір балотуватися в мери Києва

Михайло Добкін, ексголова Харкова, заявив про свої амбіції зайняти крісло мера Києва. При цьому скандальний політик настільки впевнений у своїх силах, що готовий йти до кінця і виграти вибори у жовтні 2020-го.

Цікаво, що вчора, 16 червня, на різних телеканалах звучали подібні заяви Добкіна.

"Я не тільки думаю, я переможу Кличка", - заявив політик в ефірі однієї з програм.

Михайло Добкін каже, що він чудовий господарник, і в цьому його головна перевага. Він упевнений, що кияни можуть довіряти йому, адже у нього дуже багатий досвід.

"Я не боксер і не спортсмен - я господарник. Я не зможу скласти конкуренцію Кличку в рингу, він там неперевершений чемпіон. Але він не мер, він не господарник. У нього було багато часу і можливостей. Він нічого не зробив", - заявив Добкін.

Добкін розповів, як стане мером Києва (відео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)

Однак користувачі мережі сприйняли цілком серйозну заяву кандидата Добкіна з великою часткою іронії. Йому пригадали й скандали з його братом, який відрізнявся в Раді неадекватною поведінкою, і те саме відео, яке він разом з Геннадієм Кернесом записував напередодні передвиборної кампанії в Харкові.

"А яке він має відношення до міста Київ?;

Ооооо, як харківьянка, співчуваю вам. Женіть його;

Тобі не балотуватися в мери, а підбирати місце в психлікарні;

А хто йому тепер текст по-деб*льному напише? Сам собі?

Головне, щоб рідний братик очолив твою виборчу компанію;

Цього імбецила тут не вистачало;

Якась пика в нього дебі*ьна, викличте санітарів хай поселять в палату до Наполеона;

Міша, тобі грошей не дадуть, у тебе обличчя нудне;

Воно дійсно щось курить;

Міша! Хто ж тобі, з твоїм ганебним політичним минулим, грошей на агітацію дасть? Іди до брата і дізнайся, де він купує наркоту. Купи і заспокойся", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, що мером Харкова Михайло Добкін був з 2006 по 2010 рік, потім скандальний чиновник очолив Харківську ОДА (2010-2014). А з 2014 по 2019 був народним депутатом Верховної Ради України.

Раніше ми писали, що Михайло Добкін зганьбився заявою про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

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Автор: Светлана Мащенко