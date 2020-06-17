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Добкин рассказал, как выиграет выборы мэра Киева, и рассмешил сеть

STYLERПерсоны    17.06.2020 - 11:18
Добкин рассказал, как выиграет выборы мэра Киева, и рассмешил сеть
Михаил Добкин (фото: РБК-Украина)

Михаил Добкин намерен баллотироваться в мэры Киева

Михаил Добкин, экс-глава Харькова, заявил про свои амбиции занять кресло мэра Киева. При этом скандальный политик настолько уверен в своих силах, что готов идти до конца и выиграть выборы в октябре 2020-го.

Интересно, что вчера, 16 июня, на разных телеканалах звучали подобные заявления Добкина.

"Я не только думаю, я выиграю у Кличко", - заявил политик в эфире одной из программ.

Михаил Добкин говорит, что он отличный хозяйственник, и в этом его главное преимущество. Он уверен, что киевляне могут доверять ему, ведь у него очень богатый опыт.

"Я не боксер и не спортсмен - я хозяйственник. Я не смогу составить конкуренцию Кличко в ринге, он там непревзойденный чемпион. Но он не мэр, он не хозяйственник. У него было много времени и возможностей. Он ничего не сделал", - заявил Добкин.

Добкин рассказал, как станет мэром Киева (видео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)

Но вот пользователи сети восприняли вполне серьезное заявление кандидата Добкина с большой долей иронии. Ему припомнили и скандалы с его братом, который отличался в Раде неадекватным поведением, и то самое видео, которое он вместе с Геннадием Кернесом записывал накануне предвыборной кампании в Харькове.

  • "А какое он имеет отношение к городу Киев?;
  • Ооооо, як харківьянка, співчуваю вам. Женіть його;
  • Тебе не в мэры баллотироваться, а подбирать место в психушке;
  • А кто ему теперь текст по-деб*льному напишет? Сам себе?
  • Главное, чтобы родной братик возглавил твою избирательную компанию;
  • Этого имбецила тут не хватало;
  • Якась рожа в нього дебі*ьна, викличте санітарів хай поселять в палату до Наполеона;
  • Миша, тебе денег не дадут, у тебя лицо скучное;
  • Воно дійсно щось курить;
  • Миша! Кто же тебе, с твоим позорным политическим прошлым, денег на агитацию даст? Иди к брату и узнай, где он наркоту покупает. Купи и успокойся", - пишут комментаторы.

Напомним, что мэром Харькова Михаил Добкин был с 2006 по 2010 год, потом скандальный чиновник возглавил Харьковскую ОГА (2010-2014). А с 2014 по 2019 был народным депутатом Верховной Рады Украины.

Ранее мы писали, что Михаил Добкин опозорился заявлением об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины Добкин
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