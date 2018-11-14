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Джамала зворушливо заспівала для лідера кримських татар (відео)

STYLERПерсона    14.11.2018 - 14:27

Відео: YouTube/КрымРеалии

Українська співачка Джамала, яка раніше озвучила героїню діснеївського мультика, привітала з ювілеєм лідера кримськотатарського національного руху Мустафу Джемільова і заспівала йому пісню з нагоди дня народження. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У Київській державній адміністрації проходили урочистості з причини святкування ювілею лідера кримськотатарського народу і за сумісництвом депутата Верховної Ради України Мустафи Джемілєва.

Джамала зворушливо заспівала для лідера кримських татар (відео)Джамала зворушливо заспівала для лідера кримських татар (відео)Скріншот з відео

На святі Джамала виконала кримськотатарську народну пісню "Мені гъамдан азат эйле" ("Звільни мене з полону журби"), яка у кримських татар асоціюється з депортацією з півострова у 1944 році.

"Я вітаю від усього серця нашого рідного Мустафу-ага. І бажаю йому довгих, довгих років життя. Щоб нас завжди радував", - сказала Джамала, обнявши Мустафу.

Джамала зворушливо заспівала для лідера кримських татар (відео)Джамала зворушливо заспівала для лідера кримських татар (відео)

Скріншот з відео

Нагадаємо, раніше Джамала вразила своїх шанувальників схожістю з Леді Гагою, опублікувавши знімок на своїй Instagram-сторінці.

Також Джамала показала новий тізер кліпу на свою пісню "The Great Pretender" з нового альбому. А ще Джамала здивувала фанатів новою зміною іміджу, перевтілившись в блондинку.

Відео: РБК-Україна

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