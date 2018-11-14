Джамала трогательно спела для лидера крымских татар (видео)

Видео: YouTube/КрымРеалии

Украинская певица Джамала, которая ранее озвучила героиню диснеевского мультика, поздравила с юбилеем лидера крымскотатарского национального движения Мустафу Джемилева и спела ему песню по случаю дня рождения. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В Киевской государственной администрации проходили торжества по причине празднования юбилея лидера крымскотатарского народа и по совместительству депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева.

Скриншот из видео

На празднике Джамала исполнила крымскотатарскую народную песню "Мени гъамдан азат эйле" ("Освободи меня из плена печали"), которая у крымских татар ассоциируется с депортацией из полуострова в 1944 году.

"Я поздравляю от всего сердца родного нашего Мустафу-ага. И желаю ему долгих, долгих лет жизни. Чтобы нас всегда радовал", - сказала Джамала, обняв Мустафу.

Скриншот из видео

Напомним ранее Джамала поразила своих поклонников схожестью с Леди Гагой, опубликовав снимок на своей Instagram-страничке.

Также Джамала показала новый тизер клипа на свою песню "The Great Pretender" из нового альбома. А еще Джамала удивила фанатов новой сменой имиджа, перевоплотившись в блондинку.

Видео: РБК-Украина