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Джамала трогательно спела для лидера крымских татар (видео)

STYLERПерсона    14.11.2018 - 14:27

Видео: YouTube/КрымРеалии

Украинская певица Джамала, которая ранее озвучила героиню диснеевского мультика, поздравила с юбилеем лидера крымскотатарского национального движения Мустафу Джемилева и спела ему песню по случаю дня рождения. Об этом сообщает "Радио Свобода". 

В Киевской государственной администрации проходили торжества по причине празднования юбилея лидера крымскотатарского народа и по совместительству депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева.

Джамала трогательно спела для лидера крымских татар (видео)

Скриншот из видео

На празднике Джамала исполнила крымскотатарскую народную песню "Мени гъамдан азат эйле" ("Освободи меня из плена печали"), которая у крымских татар ассоциируется с депортацией из полуострова в 1944 году.

"Я поздравляю от всего сердца родного нашего Мустафу-ага. И желаю ему долгих, долгих лет жизни. Чтобы нас всегда радовал", - сказала Джамала, обняв Мустафу.

Джамала трогательно спела для лидера крымских татар (видео)

Скриншот из видео

Напомним ранее Джамала поразила своих поклонников схожестью с Леди Гагой, опубликовав снимок на своей Instagram-страничке.

Также Джамала показала новый тизер клипа на свою песню "The Great Pretender" из нового альбома. А еще Джамала удивила фанатов новой сменой имиджа, перевоплотившись в блондинку.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины татарыДжамаладжемилев
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