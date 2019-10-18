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Олена Зеленська поділилася "шкільними" фото

STYLERПерсони    18.10.2019 - 17:45
Олена Зеленська поділилася "шкільними" фото
Олена Зеленська (фото: president.gov.ua)

Олена Зеленська прогулялася по шкільних коридорах

Олена Зеленська під час офіційного візиту до Латвії відвідала школу в Ризі, де познайомилася з системою шкільного харчування і організацією фізичного виховання дітей.

Перша леді побувала у школі №49. Варто зазначити, що візит в школу став особистою ініціативою дружини президента. Олена Зеленська вважає своїм пріоритетом реформування шкільного харчування в Україні, яке в нинішній час залишає бажати кращого.

Олена Зеленська поділилася &quot;шкільними&quot; фото

Олена Зеленська в школі Латвії (фото: president.gov.ua)

"Вивчаючи цю проблему разом з профільними спеціалістами, я побачила, що велика кількість дітей вважає шкільну їжу несмачною і замінює повноцінний обід снеками", - говорить Олена Зеленська.

Першій леді провели екскурсію по шкільній їдальні, вона також поговорила з керівництвом навчального закладу про популяризацію здорового харчування серед дітей.

Олена Зеленська поділилася &quot;шкільними&quot; фото

Олена Зеленська в школі Латвії (фото: president.gov.ua)

Крім того, Зеленська відвідала урок фізкультури в латвійській школі, яка приділяє особливу увагу спортивному вихованню дітей.

Варто відзначити, що з нового 2019 року відбувся довгоочікуваний зсув у реформувані шкільного харчування. У ряді київських навчальних закладів в якості експерименту ввели нове меню - тепер на обід дітям подають кілька страв, з яких школярі можуть обрати, що їм до смаку.

Олена Зеленська поділилася &quot;шкільними&quot; фото

Олена Зеленська в школі Латвії (фото: president.gov.ua)

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