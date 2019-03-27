Це вигадки: екс-чоловік Началової зробив гучну заяву

Юлія Началова померла 16 березня в Москві після тривалої хвороби і важкої боротьби за життя, яка тривала кілька днів. Колишній чоловік співачки Дмитро Ланской зробив гучну заяву, щоб попередити всю неправдиву інформацію, яка останнім часом заполонила ЗМІ. Про це він повідомив на Telegram-каналі Mash.

Екс-соліст групи "Прем'єр-міністр", з яким Юлія Началова перебувала у шлюбі з 2001 по 2004 рік, звернувся до журналістів та представників ЗМІ з наполегливим проханням припинити поширення завідомо неправдивої інформації з його ім'ям і фотографіями, наклепницьких публікацій і програм по ТБ, що ганьблять його честь і гідність.

"Всі звинувачення в свою адресу я заперечую. Минуло більше 15 років з моменту нашого розставання. У нас було емоційно важке розлучення. Розлучення взагалі не бувають легкими. Я ніколи і ніде про це не розповідав і не давав інтерв'ю, так як це особиста справа. Ключове слово: Особиста", - заявив Ланской.

Юлія Началова померла - колишній чоловік співачки зробив заяву (Дмитро Ланской і Юлія Началова, фото: соцмережі)

Дмитро стверджує, що після розлучення кожен з подружжя жив своїм життям, а за минулі 15 років вони бачилися всього 3-4 рази.

"Що стосується легенди, придуманої її горе-піар-менеджерами про анорексію, немає жодного підтверджуючого медичного документа. Це вигадка і сфабрикована інформація на всі сто відсотків. Я ніколи не годував її ніякими таблетками і не змушував худнути. Це вигадки", - сказав музикант.

Він розповів, що через два роки після їх розставання Юлія щасливо вийшла заміж і народила прекрасну, здорову донечку, що зайвий раз доводить, що музикант жодним чином не вплинув на стан її здоров'я.

Юлія Началова померла - колишній чоловік співачки зробив заяву (Юлія Началова з донькою Вірою, фото: instagram.com/julianachalova)

"Юлія Началова дійсно була унікальною співачкою, гідною світового визнання. Але, на жаль, наш шоу-бізнес не по достоїнству оцінив це. Чому її кліпи не показували на музичних каналах? Чому її пісні не звучали в радіоефірі? Чому вона не представляла Росію на "Євробаченні"? Вона була більш ніж гідна цього. Чому в такому об'ємі вона отримала увагу преси тільки після смерті? Панове! Любити треба живих!" - заявив Дмитро Ланской.

Раніше ми публікували невідомі факти з біографії талановитої співачки, яка мала унікальні вокальні дані, і прославилася завдяки пісенному конкурсу "Ранкова зірка".

Також ми повідомляли про те, що Юлія Началова стала дев'ятою учасницею проекту "Останній герой", яка трагічно загинула в ранньому віці. Деякі люди вважають, що існує містика, яка відправляє в інший світ відомих людей, які були учасниками шоу.