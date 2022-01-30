Гаряча Дорофєєва в одному плащі влаштувала спокусливий перформанс (відео )

У ролику співачка постала перед шанувальниками з красиво укладеним волоссям - вона прибрала локони в нарочито недбалий хвіст, випустивши пару прядок на обличчя. Яскравий акцент в макіяжі - трендова біла підводка, якою Надя намалювала стрілки на верхніх повіках.

Вона трохи розстебнула чорний класичний тренч і поставила точену струнку ніжку в небесно-блакитних босоніжках на низький журнальний столик, грайливо провела по нозі рукою, трохи відсунувши плащ в сторону.

Співачка повідомила, що у неї романтичний настрій і навіть поділилася віршованими рядками:

И я пойду

В красивом пальто

По набережной

И встречу тебя

И в тот же миг

Закончится дождь…

Раніше Надя публікувала не менш гаряче відео у форматі TikTok. Вона веселиться на камеру в домашньому аутфіті - атласний білосніжний мікротоп зі значним декольте, сорочка вільного крою і зручні спортивні штани молочного відтінку.

У підписі до відео співачка поділилася своїм досвідом діджитал детокса. Вона встановила на смартфоні ліміт на час перебування в Instagram.

Спочатку артистка подумала, що двох годин на день на відпочинок від соцмереж буде цілком достатньо, але потім кілька разів продовжила час на 15 хвилин. Але потім співачка вирішила все ж скасовувати ліміти, при цьому здаватися не збирається і пообіцяла, що продовжить експеримент.