Гаряча Дорофєєва в одному плащі влаштувала спокусливий перформанс (відео )

Надя Дорофєєва часто дражнить шанувальників пікантним контентом і ділиться з ними спокусливими фото. Фани кожен раз захоплюються точеними формами співачки, а вона ж розповідає їм, що комплексує через зовнішній вигляд і невпевненість в собі.
Так, співачка не раз заявляла, що вважала себе занадто худою і не розуміла, чому її фігуру вважають сексуальною. Тим часом фани артистки називають її бездоганною і дякують за щирість.
Надя вирішила трохи подражнити шанувальників і опублікувала в Instagram спокусливе відео.
У ролику співачка постала перед шанувальниками з красиво укладеним волоссям - вона прибрала локони в нарочито недбалий хвіст, випустивши пару прядок на обличчя. Яскравий акцент в макіяжі - трендова біла підводка, якою Надя намалювала стрілки на верхніх повіках.
Вона трохи розстебнула чорний класичний тренч і поставила точену струнку ніжку в небесно-блакитних босоніжках на низький журнальний столик, грайливо провела по нозі рукою, трохи відсунувши плащ в сторону.
Співачка повідомила, що у неї романтичний настрій і навіть поділилася віршованими рядками:
И я пойду
В красивом пальто
По набережной
И встречу тебя
И в тот же миг
Закончится дождь…
Раніше Надя публікувала не менш гаряче відео у форматі TikTok. Вона веселиться на камеру в домашньому аутфіті - атласний білосніжний мікротоп зі значним декольте, сорочка вільного крою і зручні спортивні штани молочного відтінку.
У підписі до відео співачка поділилася своїм досвідом діджитал детокса. Вона встановила на смартфоні ліміт на час перебування в Instagram.
Спочатку артистка подумала, що двох годин на день на відпочинок від соцмереж буде цілком достатньо, але потім кілька разів продовжила час на 15 хвилин. Але потім співачка вирішила все ж скасовувати ліміти, при цьому здаватися не збирається і пообіцяла, що продовжить експеримент.
Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва показала нове тату і пояснила його сенс.