Горячая Дорофеева в одном плаще устроила соблазнаяющий перформанс (видео)

В ролике певица предстала перед поклонниками с красиво уложенными волосами – она убрала локоны в нарочито небрежный хвост, выпустив пару прядок на лицо. Яркий акцент в макияже – трендовая белая подводка, который Надя нарисовала стрелки на верхних веках.

Она немного распахнула черный классический тренч и поставила изящную стройную ножку в небесно-голубых босоножках на низкий журнальный столик, игриво провела по ноге рукой, немного отодвинув плащ в сторону.

Певица сообщила, что у нее романтическое настроение и даже поделилась стихотворными строками:

И я пойду

В красивом пальто

По набережной

И встречу тебя

И в тот же миг

Закончится дождь…

Ранее Надя публиковала не менее горячее видео в формате TikTok. Она веселится на камеру в домашнем аутфите – атласный белоснежный микротоп с внушительным декольте, рубашка свободного кроя на распашку и удобные спортивные штаны молочного оттенка.

В подписи к видео певица поделилась своим опытом диджитал детокса. Она установила на смартфоне лимит на время пребывания в Instagram.

Вначале артистка подумала, что двух часов в день на отдых от соцсетей будет вполне достаточно, но затем несколько раз продлила время на 15 минут. Но затем певица решила все же отменить лимиты, при этом сдаваться не собирается и пообещала, что продолжит эксперимент.