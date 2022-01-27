Дорофеева поделилась провокационными фото в белье
Надя Дорофеева, которая недавно похвасталась новой татуировкой на своем теле, продолжает будоражить поклонников откровенными фото. На этот раз певица устроила игривую домашнюю фотосессию в нижнем белье.
Пикантные кадры звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
31-летняя Дорофеева позировала в своем доме в белье молочного цвета и укороченной кофте в тон. На некоторых фото она приспустила ее ниже, демонстрируя атласный бюстгальтер и упругий пресс.
При этом снимки были сделаны с таких ракурсов, что лица девушки практически не видно. В подписи к новым фото Надя опубликовала фрагмент текста своей новой песни.
"И никто не виноват, что теряли мы контроль. Все равно, что говорят raznotsvetnaya…", - написала Дорофеева.
Надя Дорофеева показала фигуру в нижнем белье (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Подписчики принялись гадать в комментариях, какое слово пропущено в конце фразы, не забывая осыпать певицу комплиментами.
- Зачем так горячо, и фоткой и словами
- Вау, фото просто огонь!
- Разноцветная любовь...
- Прекрасная наша Dorofeeva
- Нельзя быть такой красивой
- Вот она, идеальная фигура
- Куда Володя вообще смотрит? тут полуголую Надю какие-то люди фоткают дома
- До чего же Надя хороша
Напомним, что ранее Надя Дорофеева рассказала о неуверенности в себе и преодолении этой проблемы.