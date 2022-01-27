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Дорофеева поделилась провокационными фото в белье

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Четверг 27 января 2022 12:31
Дорофеева поделилась провокационными фото в белье Надя Дорофеева (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Марина Настевич

Надя Дорофеева, которая недавно похвасталась новой татуировкой на своем теле, продолжает будоражить поклонников откровенными фото. На этот раз певица устроила игривую домашнюю фотосессию в нижнем белье.

Пикантные кадры звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

31-летняя Дорофеева позировала в своем доме в белье молочного цвета и укороченной кофте в тон. На некоторых фото она приспустила ее ниже, демонстрируя атласный бюстгальтер и упругий пресс.

При этом снимки были сделаны с таких ракурсов, что лица девушки практически не видно. В подписи к новым фото Надя опубликовала фрагмент текста своей новой песни.

"И никто не виноват, что теряли мы контроль. Все равно, что говорят raznotsvetnaya…", - написала Дорофеева.

Дорофеева поделилась провокационными фото в бельеДорофеева поделилась провокационными фото в бельеДорофеева поделилась провокационными фото в бельеДорофеева поделилась провокационными фото в белье

Надя Дорофеева показала фигуру в нижнем белье (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики принялись гадать в комментариях, какое слово пропущено в конце фразы, не забывая осыпать певицу комплиментами.

  • Зачем так горячо, и фоткой и словами
  • Вау, фото просто огонь!
  • Разноцветная любовь...
  • Прекрасная наша Dorofeeva
  • Нельзя быть такой красивой
  • Вот она, идеальная фигура
  • Куда Володя вообще смотрит? тут полуголую Надю какие-то люди фоткают дома
  • До чего же Надя хороша

Напомним, что ранее Надя Дорофеева рассказала о неуверенности в себе и преодолении этой проблемы.

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Надя Дорофеева
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