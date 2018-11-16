"І сміх, і сльози": зірку російського шансону госпіталізували (відео)

Раніше співачка кілька днів перебувала у Веденеєвській лікарні у Санкт-Петербурзі (РФ)
Російська співачка, зірка шансону і фанатка "русского мира" Олена Ваєнга, яка потрапила до бази сайту "Миротворець" через відвідування окупованого РФ українського Криму, була госпіталізована. Артистка опублікувала у своєму Instagram кілька відеороликів з лікарняної палати.
Як видно на кадрах, Ваєнга лежить під крапельницею, плаче і співає.
Фото: instagram.com/vaengaofficial
"Вночі написав Валера... запитав, чим допомогти, що привезти, що зробити... попросила приїхати пограти мені... я не думала, що так буває... я заспівала... плакала, співала і дивно ставало легше", - описала артистка одне з відео.
Скрін: instagram.com/vaengaofficial
Відео: instagram.com/vaengaofficial
Один з кадрів Ваєнга підписала: "Прийом у психіатра... І сміх, і сльози..."
Скрін: instagram.com/vaengaofficial
Згідно інформації з росЗМІ, Ваєнга кілька днів перебувала у Веденеєвській лікарні у Санкт-Петербурзі. Сама співачка опублікувала у соцмережі відповідний пост - 15 листопада вона написала про "виписку".
Відео: instagram.com/vaengaofficial
При цьому про причини госпіталізації нічого не говориться.
До слова, проблеми зі здоров'ям у Олени відбулися і в минулому році - влітку 2017-го вона скасувала концертичерез сильну травму шиї. Тоді вона практично не могла рухатися. Через півроку, у лютому 2018-го, артистка знову потрапила до лікарні.
Раніше повідомлялося, що Олену Ваєнга одного разу в РФ правоохоронці затримали через неслов'янську зовнішність.
Також ми писали про те, що террористовиз угруповань "ЛНР" і "ДНР" запрошували поїхати до Сирії на концерт співачки Олени Ваєнги.
Нагадаємо, що син російського співака Олега Газманова Родіон потрапив до розділу "Чистилище" українського сайту "Миротворець".
Відео: РБК-Україна