"И смех, и слезы": звезду российского шансона госпитализировали (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Ранее певица несколько дней находилась в Веденеевской больнице в Санкт-Петербурге (РФ)

Российская певица, звезда шансона и фанатка "русского мира" Елена Ваенга, которая попала в базу сайта "Миротворец" за посещения оккупированного РФ украинского Крыма, была госпитализирована. Артистка опубликовала в своем Instagram несколько видеороликов из больничной палаты.

Как видно на кадрах, Ваенга лежит под капельницей, плачет и поет.

Фото: instagram.com/vaengaofficial

"Ночью написал Валера... спросил чем помочь, что привезти, что сделать... попросила приехать поиграть мне... я не думала, что так бывает... я запела... плакала и пела и становилось странно легче", - описала артистка одно из видео.

Скрин: instagram.com/vaengaofficial

Видео: instagram.com/vaengaofficial

Один из кадров Ваенга подписала: "Прием у психиатра... И смех, и слезы..."

Скрин: instagram.com/vaengaofficial

Согласно информации из росСМИ, Ваенга несколько дней находилась в Веденеевской больнице в Санкт-Петербурге. Сама певица также опубликовала в соцсети соответствующий пост - 15 ноября она написала про "выписку".

Видео: instagram.com/vaengaofficial

При этом о причине госпитализации ничего не говорится.

Кстати, проблемы со здоровьем у Елены произошли и в прошлом году - летом 2017-го она отменила концерты из-за сильной травмы шеи. Тогда она практически не могла двигаться. Через полгода, в феврале 2018-го, артистка опять угодила в больницу.

Ранее сообщалось, что Елену Ваенга однажды в РФ правоохранители задержали из-за неславянской внешности.

Также мы писали о том, что террористовиз группировок "ЛНР" и "ДНР" приглашали поехать в Сирию на концерт певицы Елены Ваенги.

Напомним, что сын российского певца Олега Газманова Родион попал в раздел "Чистилище" украинского сайта "Миротворец".

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Видео: РБК-Украина