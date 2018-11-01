"Хлопчики і дівчатка ходять з елементом рожевого на одязі": відомий ведучий про освіту в Канаді

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Володимир Остапчук розповів, що в Канаді дітей вже з чотирьох років вчать толерантності

Відомий актор і телеведучий Володимир Остапчук, який час від часу живе в Канаді, розповів в інтерв'ю РБК-LITE про систему освіти в цій країні.

За його словами, дошкільна освіта в Канаді "дуже крута".

"У садочках діти навчаються за програмою початкової школи і роблять домашнє завдання. Щочетверга у них є library day - діти ходять до бібліотеки і читають книжки. В Україні садочок для моєї доньки - це курорт: вона вдень спить, а потім грає до вечора. У Канаді о 8:40 діти приходять, співають гімн країни - "O Canada! Our home and native land", вчаться, а о 15:00 батьки забирають їх. Дітей не бояться навантажувати, їм в садочку навіть другу мову дають - французьку. У нашій країні, якщо батьки хочуть розвивати дитину, вони на вихідних мають водити її на додаткові платні курси. Але ж вчитись читати, рахувати, вирішувати завдання і розширювати кругозір, діти могли б у садочках, щоб у суботу та неділю весело провести час з друзями, в кінотеатрі або на свіжому повітрі за містом", - сказав Остапчук.

А ще, за словами ведучого, в Канаді дітей з чотирьох років вчать толерантності.

"У садочках є Day of pink - день рожевого кольору. Хлопчики і дівчатка ходять, незалежно від статі, з елементом рожевого на одязі. Їм розповідають про те, що немає такого, що блакитний колір - це хлопчики, а рожевий - це дівчатка. Що хлопчики мають грати машинками, а дівчатка - ляльками. Ні. Якщо тобі хочеться щось робити - будь ласка, роби. І в тому, що ми різні, як раз наша сила", - резюмував він.

Нагадаємо, також Остапчук висловився про канадську медицину. Зокрема він сказав, що рівень медичного обладнання в Канаді високий, але загальний рівень підготовки лікарів в Україні "теж варто відзначити".

Раніше ведучий розповів, які міста варто відвідати кожному українцю і підкреслив, що в нас "дуже недооцінений внутрішній туризм".

Відео: РБК-Україна