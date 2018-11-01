"Мальчики и девочки ходят с элементом розового на одежде": известный ведущий об образовании в Канаде

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Владимир Остапчук рассказал, что в Канаде детей уже с четырех лет учат толерантности

Известный актер и телеведущий Владимир Остапчук, который время от времени живет в Канаде, рассказал в интервью РБК-LITE о системе образования в этой стране.

По его словам, дошкольное образование в Канаде "​​очень крутое".

"В садах дети учатся по программе начальной школы и делают домашнее задание. Каждый четверг у них есть library day - дети ходят в библиотеку и читают книги. В Украине садик для моей дочери - это курорт: она днем ​​спит, а потом играет до вечера. В Канаде в 8:40 дети приходят, поют гимн страны - "O Canada! Our home and native land", учатся, а в 15:00 родители забирают их. Детей не боятся нагружать, им в саду даже второй язык дают - французский. В нашей стране, если родители хотят развивать ребенка, они на выходных должны водить его на дополнительные платные курсы. А ведь учиться читать, считать, решать задачи и расширять кругозор, дети могли бы в садиках, чтобы субботу и воскресенье весело провести время с друзьями, в кинотеатре или на свежем воздухе за городом", - сказал Остапчук.

А еще, по словам ведущего, в Канаде детей с четырех лет учат толерантности.

"В садах есть Day of pink - день розового цвета. Мальчики и девочки ходят, независимо от пола, с элементом розового на одежде. Им рассказывают о том, что нет такого, что голубой цвет - это мальчики, а розовый - это девочки. Что мальчики должны играть машинками, а девочки - куклами. Нет. Если тебе хочется что-то делать - пожалуйста, делай. И в том, что мы разные, как раз наша сила", - резюмировал он.

Напомним, также Остапчук высказался о канадской медицине. В частности он сказал, что уровень медицинского оборудования в Канаде высок, но общий уровень подготовки врачей в Украине "тоже стоит отметить".

Ранее ведущий рассказал, какие города стоит посетить каждому украинцу и подчеркнул, что у нас "очень недооценен внутренний туризм".

Видео: РБК-Украина