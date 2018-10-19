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"Збережи мій світ": презентували кулон, який Міс Україна Всесвіт представить у Таїланді на аукціоні

STYLERПерсона    19.10.2018 - 15:49

Відео: YouTube / ТСН

У Києві представили ювелірну прикрасу, яку Міс Україна Всесвіт, 23-річна одеситка Карина Жосан представить у грудні на благодійному аукціоні в Таїланді. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Кулон називається "Збережи мій світ". Він виконаний у формі планети Земля і прикрашений діамантами. У центрі ювелірного виробу знаходиться блакитний топаз у 228 карат, видобутий на Волинському родовищі.

Україну на срібній земній кулі позначили жовтим діамантом. Над ескізом працювали фіналістки конкурсу Міс Україна Всесвіт, а підвіску зробили київські майстри. За прикрасу планують виручити не менше 20 тисяч доларів.&quot;Збережи мій світ&quot;: презентували кулон, який Міс Україна Всесвіт представить у Таїланді на аукціоні

&quot;Збережи мій світ&quot;: презентували кулон, який Міс Україна Всесвіт представить у Таїланді на аукціоні

Скрін: YouTube / ТСН

Представила прикрасу громадськості одеситка Карина Жосан.

"Я дуже рада тому, що це наші українські топази, вони вирощені на нашій українській землі. Гроші, виручені від продажу, підуть на допомогу дітям, хворим на СНІД, у всьому світі", - розповіла вона.

&quot;Збережи мій світ&quot;: презентували кулон, який Міс Україна Всесвіт представить у Таїланді на аукціоні

Скрін: YouTube / ТСН

Як повідомлялося, 14 серпня відбувся фінал 12-го конкурсу краси Міс Україна Всесвіт 2018. Найкрасивішою дівчиною України стала Каріна Жосан, якій дісталася корона з білого золота з діамантами і топазами.

Раніше ми писали, що відомий український хірург" дав експертну думку з приводу того, чи робила колись пластичні операції переможниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2018" Каріна Жосан.

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Відео: РБК-Україна

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