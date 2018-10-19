"Сохрани мой мир": презентовали кулон, который Мисс Украина Вселенная представит в Таиланде на аукционе

Видео: YouTube / ТСН

В Киеве представили ювелирное украшение, которое Мисс Украина Вселенная, 23-летняя одесситка Карина Жосан представит в декабре на благотворительном аукционе в Таиланде. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кулон называется "Сохрани мой мир". Он выполнен в форме планеты Земля и украшен бриллиантами. В центре ювелирного изделия находится голубой топаз в 228 карат, добытый на Волынском месторождении.

Украину на серебряном земном шаре обозначили желтым бриллиантом. Над эскизом работали финалистки конкурса Мисс Украина Вселенная, а подвеску сделали киевские мастера. За украшение планируют выручить не менее 20 тысяч долларов.

Скрин: YouTube / ТСН

Представила украшение общественности одесситка Карина Жосан.

"Я очень рада тому, что это наши украинские топазы, они выращены на нашей украинской земле. Деньги, вырученные от продажы, пойдут на помощь детям, больным СПИДом, во всем мире", - рассказала она.

Скрин: YouTube / ТСН

Как сообщалось, 14 августа состоялся финал 12-го конкурса красоты Мисс Украина Вселенная 2018. Самой красивой девушкой Украины стала Карина Жосан, которой досталась корона из белого золота с бриллиантами и топазами.

Ранее мы писали, что известный украинский хирург" дал экспертное мнение по поводу того, делала ли когда-то пластические операции победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан.

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Видео: РБК-Украина