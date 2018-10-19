ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Сохрани мой мир": презентовали кулон, который Мисс Украина Вселенная представит в Таиланде на аукционе

STYLERПерсона    19.10.2018 - 15:49

Видео: YouTube / ТСН

В Киеве представили ювелирное украшение, которое Мисс Украина Вселенная, 23-летняя одесситка Карина Жосан представит в декабре на благотворительном аукционе в Таиланде. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кулон называется "Сохрани мой мир". Он выполнен в форме планеты Земля и украшен бриллиантами. В центре ювелирного изделия находится голубой топаз в 228 карат, добытый на Волынском месторождении.

Украину на серебряном земном шаре обозначили желтым бриллиантом. Над эскизом работали финалистки конкурса Мисс Украина Вселенная, а подвеску сделали киевские мастера. За украшение планируют выручить не менее 20 тысяч долларов.

&quot;Сохрани мой мир&quot;: презентовали кулон, который Мисс Украина Вселенная представит в Таиланде на аукционе

Скрин: YouTube / ТСН

Представила украшение общественности одесситка Карина Жосан.

"Я очень рада тому, что это наши украинские топазы, они выращены на нашей украинской земле. Деньги, вырученные от продажы, пойдут на помощь детям, больным СПИДом, во всем мире", - рассказала она.

&quot;Сохрани мой мир&quot;: презентовали кулон, который Мисс Украина Вселенная представит в Таиланде на аукционе

Скрин: YouTube / ТСН

Как сообщалось, 14 августа состоялся финал 12-го конкурса красоты Мисс Украина Вселенная 2018. Самой красивой девушкой Украины стала Карина Жосан, которой досталась корона из белого золота с бриллиантами и топазами.

Ранее мы писали, что известный украинский хирург" дал экспертное мнение по поводу того, делала ли когда-то пластические операции победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Новости Украины благотворительностьаукционконкурс красоты Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь