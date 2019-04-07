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Модно - не значить гарно: Лободу розкритикували за безглуздий образ

STYLERПерсони    07.04.2019 - 11:18
Модно - не значить гарно: Лободу розкритикували за безглуздий образ
Світлана Лобода (фото:)

Лобода здивувала шанувальників дивним аксесуаром

Світлану Лободу, яку часто критикують за зухвалу поведінку і несмак, знову висміяли за дивний образ. Відповідні коментарі користувачі залишили під відео, яке співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

LOBODA, яка через гастролі не змогла бути присутньою на "Жаре" особисто, стала переможницею у номінації "Співачка року". Про це йдеться в ролику, в якому Лобода й сказала своє "спасибі".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Світлана Лобода: (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі мережі привітали співачку, однак декому здалося, що її відсутність на заході - не що інше як зіркова хвороба. Крім того, фани відзначили дивний аксесуар, яким артистка доповнила образ:

  • Могла б хоча б свої окуляри зняти. Модно - не значить красиво.
  • Коли зазналася...
  • Над обличчям ще працювати й працювати...

Нагадаємо, що це не перший випадок, коли зовнішність Лободи критикується користувачами мережі. Сценічне вбрання, в якому виконавиця поєднала все: капелюхи, волани, окуляри, блискітки, паєтки, персні, ну і звичайно ж багато голого тіла, шанувальники охрестили НЛО-стайлом.

Модно - не значить гарно: Лободу розкритикували за безглуздий образСвітлана Лобода: (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Раніше ми писали про те, що Світлана Лобода заплатила за свій головний хіт - "Твої очі" смішну суму. Композитор-самоук продав своє творіння виконавиці за дуже скромні гроші.

До речі, нещодавно Світлану Лободу розкритикували за гордовиту поведінку на одному з останніх концертів.

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