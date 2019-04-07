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Модно - не значит красиво: Лободу раскритиковали за нелепый образ

STYLERПерсоны    07.04.2019 - 11:18
Модно - не значит красиво: Лободу раскритиковали за нелепый образ
Светлана Лобода (фото:)

Лобода удивила поклонников странным аксессуаром

Светлану Лободу, которую нередко критикуют за надменное поведение и безвкусицу, снова высмеяли за странный образ. Соответствующие комментарии пользователи оставили под видео, которое исполнительница опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

LOBODA, которая из-за гастролей не смогла присутствовать на "Жаре" лично, стала победительницей в номинации "Певица года". Об этом идет речь в ролике, в котором Лобода и сказала свое "спасибо".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Светлана Лобода: (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи сети поздравили певицу, однако некоторым показалось, что ее отсутствие на мероприятии - не что иное как звездная болезнь. Кроме того, фаны отметили странный аксессуар, которым артистка дополнила образ:

  • Могла бы хотя бы очки свои снять. Модно - не значит красиво.
  • Когда зазвездилась...
  • Над лицом еще работать и работать...

Напомним, что это не первый случай, когда внешность Лободы критикуется пользователями сети. Сценический наряд, в котором исполнительница совместила все: шляпы, воланы, очки, блестки, пайетки, перстни, ну и конечно же много голого тела, поклонники окрестили НЛО-стайлом. 

Модно - не значит красиво: Лободу раскритиковали за нелепый образСветлана Лобода: (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода заплатила за свой главный хит - "Твои глаза" смешную сумму. Композитор-самоучка продал свое творение исполнительнице за очень скромные деньги.

К слову, недавно Светлану Лободу раскритиковали за надменное поведение на одном из последних концертов.

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