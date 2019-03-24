Де моя мама? Ані Лорак покинула доньку у відповідальний момент

Ані Лорак зізналася, що на неї сильно образилася власна дочка Софія. В одному з інтерв'ю українська співачка, яка перебралася до Росії, розповіла, що через щільний гастрольний графік їй рідко вдається бачитися з 7-річною дівчинкою, народженою в шлюбі артистки з бізнесменом Муратом Налчаджіоглу.

Так, нещодавно 40-річна Ані Лорак через концерти по РФ навіть пропустила модний показ за участю дочки.

Софія, ясна річ, дуже засмутилася, не побачивши матір у глядацькому залі. Адже для дівчинки це був особливий показ - вона брала участь у заході в якості однієї з моделей!

Після модного показу Софія зателефонувала матері і висловила своє невдоволення тим, що Ані Лорак проміняла її на черговий концерт у російській глибинці і не була поруч з донькою в такий відповідальний момент.

Ані Лорак з дочкою Софією (фото: instagram.com/anilorak)

"Вона мені зателефонувала після показу, і каже: "От у всіх були мами, а де моя мама? Чому моєї мами немає?" - розповіла Ані Лорак.

Кароліні довелося виправдовуватися.

"Я кажу, розумієш, у всіх просто мами, а у тебе мати-артистка. У тебе особлива мама", - поділилася Лорак подробицями діалогу з дочкою.

Раніше ми писали про те, що схудла Ані Лорак приміряла образ MARUV, чим сильно ошелешила фанатів. При чому в такому вигляді співачка з'явилася в московському ресторані в день похорону Юлії Началової.

Також ми повідомляли, що нова стрижка Ані Лорак викликала бурхливі обговорення в мережі. Співачка обрізала волосся, і такий образ сподобався далеко не всім її шанувальникам.