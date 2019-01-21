"Не планував": Зеленський пояснив, як потрапив в ефір у новорічну ніч замість Порошенка

Колаж РБК-Україна

Шоумен розповів, як ролик потрапив на телеканал

Відомий український шоумен Володимир Зеленський, у якого виявили кінобізнес в Росії, пояснив, як запис з його словами про те, що він збирається балотуватися, потрапив на екрани раніше, ніж привітання Петра Порошенка. Про це він розповів в інтерв'ю для "Української правди".

Зеленський зізнався, що хотів повідомити українцям про свої наміри під час своєї новорічної передачі, але зазначив, що до привітання президента ці плани не мали ніякого відношення.

"Давайте я поясню, як насправді це все відбувалося. Звичайно ж, у мене була тактика заявити про свої наміри під час високого телеперегляду нашої програми, так як у нас договір з "1+1", що ми виходимо в цей час... До привітання президента це не мало ніякого відношення. Там питання з рекламними блоками – коли, чого вони запізнилися на кілька хвилин. Це взагалі не до мене. Ми віддаємо "касету". Всередині цієї "касети" було зашито моє привітання", - розповів комік.

Він розповів, що запис його звернення був зроблений не під час зйомок "Вечірнього кварталу", а на концерті в Черкасах, 28 грудня.

"Важливий момент. Я дуже хотів, щоб це був сюрприз для всіх і для каналу "1+1". Якщо ви звернете увагу, вивчіть, а телевізійники – професіонали, вони швидко зрозуміють, що запис цього звернення був не під час зйомок "Вечірнього кварталу", а під час мого фінального концерту 28 грудня у Черкасах. Після концерту, вночі, коли люди вже вийшли, ми все записали прямо там. Підготували схоже світло і вставили всередину "Вечірнього кварталу", - повідомив Зеленський.

Він пояснив, що касету із записом передали на канал, але уточнення, коли воно має вийти в ефір не було. Зеленський назвав цю ситуацію "технічною помилкою".

"Ми передали касету, вони знали, що там є моє звернення, яке воно – вони не знали. Вони це побачили перед ефіром. Але чому такою була довжина всього контенту, і чому президент був трохи пізніше... я думаю, що це технічна помилка. Я нічого не планував, даю слово. Мої хлопці, технарі, ми це не планували", - пояснив комік і додав, що відповідає тільки за продакшн студії "Квартал 95".

"Я не можу відповідати за канал. Я відповідаю за продакшн студії "Квартал 95". Думаєте, це я придумав такий прикол, що давайте мене покажемо, а його посунемо? Ні, взагалі. Ми не маємо відношення до президента. Ми робили свою програму", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відреагували українці на те, що у Зеленського виявився кінобізнес в Росії.

А також розповідали про те, що Сергій Притула розсмішив мережа жартом про Зеленском.