"Не планировал": Зеленский объяснил, как попал в эфир в новогоднюю ночь вместо Порошенко

Коллаж РБК-Украина

Шоумен рассказал, как ролик попал на телеканал

Известный украинский шоумен Владимир Зеленский, у которого обнаружили кинобизнес в России, объяснил, как запись с его словами о том, что он собирается баллотироваться, попала на экраны раньше, чем поздравление Петра Порошенко. Об этом он рассказал в интервью для "Украинской правды".

Зеленский признался, что хотел сообщить украинцам о своих намерениях во время своей новогодней передачи, но отметил, что к поздравлению президента эти планы не имели никакого отношения.

"Давайте я объясню, как в действительности это все происходило. Конечно же, у меня была тактика заявить о своих намерениях во время высокого телесмотрения нашей программы, так как у нас договор с "1+1", что мы выходим в это время... К поздравлению президента это не имело никакого отношения. Там вопрос с рекламными блоками – когда, чего они опоздали на несколько минут. Это вообще не ко мне. Мы отдаем "кассету". Внутри этой "кассеты" было зашито мое поздравление", - рассказал комик.

Он рассказал, что запись его обращения была сделана не во время съемок "Вечернего квартала", а на концерте в Черкассах, 28 декабря.

"Важный момент. Я очень хотел, чтобы это был сюрприз для всех и для канала "1+1". Если вы обратите внимание, изучите, а телевизионщики – профессионалы, они быстро поймут, что запись этого обращения была не во время съемок "Вечернего квартала", а во время моего финального концерта 28 декабря в Черкассах. После концерта, ночью, когда люди уже вышли, мы все записали прямо там. Подготовили похожий свет и вставили внутрь "Вечернего квартала", - сообщил Зеленский.

Он объяснил, что кассету с записью передали на канал, но уточнения, когда оно должно выйти в эфир не было. Зеленский назвал эту ситуацию "технической ошибкой".

"Мы же передали кассету, они знали, что там есть мое обращение, какое оно – они не знали. Они это увидели перед эфиром. Но почему такой была длина всего контента, и почему президент был чуть позже... я думаю, что это техническая ошибка. Я ничего не планировал, даю слово. Мои ребята, технари, мы это не планировали", - объяснил комик и добавил, что отвечает только за продакшн студию "Квартал 95".

"Я не могу отвечать за канал. Я отвечаю за продакшн студию "Квартал 95". Думаете, это я придумал такой прикол, что давайте меня покажем, а его двинем? Нет, вообще. Мы не имеем отношения к президенту. Мы делали свою программу", - рассказал Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, как отреагировали украинцы на то, что у Зеленского обнаружился кинобизнес в России.

А также рассказывали о том, что Сергей Притула рассмешил сеть шуткой о Зеленском.