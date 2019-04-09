Ненароджена дитина Меган Маркл вже встановила рекорд: що відомо

Дитина герцогині Сассекской Меган Маркл встановив незвичний рекорд: у Великобританії кількість ставок на стать, дату народження та ім'я немовляти досягає неймовірних чисел. Про це повідомляє видання Forbes.

Фахівці вивчили історію ігор перед появою на світ інших дітей королівської сім'ї й прийшли до висновку, що первісток Меган Маркл встановив рекорд. Так, за даними журналу, букмекери прийняли ставки на 9 мільйонів євро (що дорівнюється приблизно 660 мільйонам рублів).

Меган Маркл і принц Гаррі (Gettyimages)

Крім того, герцог і герцогиня Сассекські завели офіційний акаунт у Instagram, чим також встановили світовий рекорд: за 5 годин 45 хвилин вони зібрали мільйон підписників. Попередній світовий рекорд належав корейському виконавцю Кану Даніелю, який подолав цю позначку за 11 годин 36 хвилин.

Нагадаємо, що нещодавно Меган Маркл вирішила відмовитися від допомоги королівських лікарів під час пологів. Герцогині категорично не подобається, що ці фахівці - чоловіки, тому в даному питанні вона буде залишатися непохитною до останнього.

Крім того, протягом багатьох років пологи проходили у акушерському відділенні лондонської лікарні Сент-Мері "Ліндо". Однак і тут герцогиня Сассекська пішла наперекір, вирішивши, що дитина з'явиться на світ у пологовому відділенні, яке розташоване недалеко від їхнього будинку в Віндзорі.

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