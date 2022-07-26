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Олег Винник після довгої перерви засвітився в мережі: ви б його не впізнали!

Фоо: Олег Винник (facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)
Автор: Анна Шиканова

Олег Винник, український співак і улюбленець публіки, перестав з'являтися на людях ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він перестав з'являтися на концертах і в соціальних мережах.

А нещодавно з'явилися фотографії Олега Винника, де впізнати його було б дуже складно. Чим зараз займається артист - читайте нижче.

Колеги та друзі говорили, що у Винника виникли серйозні проблеми зі здоров'ям і він поїхав до Німеччини на лікування.

На початку війни він публічно висловив свою громадянську позицію, різко засудив агресію Росії й вторгнення сприйняв дуже болісно. Останній пост на його сторінках - привітання з Великоднем у квітні.

Фото: в Олега Винника проблеми зі здоров'ям з листопада 2021 року (facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Здоров'я в Олега Винника похитнулося ще восени 2021 року. Він скасував ряд концертів і виїхав до Німеччини, де довго проживав раніше. Він звернувся до фахівців у Берліні й зараз проходить лікування.

А ще Олег Винник у Німеччині організував благодійний фонд "Вовчиця" і активно допомагає купувати та переправляти автомобілі для українських військових.

Пошуком машин і їх покупкою він займається особисто, а ще відстежує весь процес їх доставки до адресатів.

Фото: Олег Винник у водіями-волонтерами (facebook.com/nedzelskiy.roman)

Про свою волонтерську діяльність Олег Винник вважає за краще не поширюватися, але про його допомогу активно розповідають інші волонтери.

Фото: facebook.com/nedzelskiy.roman

Чоловік української артистки та ексдепутатки Оксани Білозір-Роман Недзельський розповів на своїй сторінці в Facebook про допомогу Олега Винника і навіть показав свіжі фотографії співака.

Варто відзначити, що Винник відростив бороду і на фото засвітився в чорних окулярах і кепці.

Фото: Олег Винник (facebook.com/nedzelskiy.roman)

До речі, раніше Оля Полякова розповіла, куди ж зник Олег Винник і що у нього зі здоров'ям.

А ще ми писали про те, що Олег Винник пояснив, чому ніколи не поїде з концертами в Росію.

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Олег Винник