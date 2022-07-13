"Наче сатана пронісся": художниця Гапчинська розповіла про розграбований росіянами будинок (фото)

Відома українська художниця Євгенія Гапчинська розповіла, що її будинок у Київській області розграбували росіяни. Наразі він непридатний для проживання.

Про це вона розповіла у сюжеті ТСН.

Зокрема, в перші дні війни через небезпеку Гапчинська разом із сином відправилась до старшої доньки у столицю. Перші тижні Євгенія провела у Києві, але вулиці столиці дуже швидко почали пустіти, тому вона задумалась про евакуацію до Європи.

Вирішальним фактором стало те, що у під’їзді їхня квартира залишилась єдиною, де хтось проживав. Художниця з родиною декілька місяців перебувала у Німеччині. Однак, вже на початку травня повернулась додому.

Через психологічний стан художниця довго не брала в руки пензля. І тільки місяць потому Гапчинська намалювала перші дві повоєнні картини, одна з який присвячена Борису Джонсону.



Євгенія Гапчинська присвятила картину Борису Джонсону (facebook.com/gapchinska)

Будинок художниці, який знаходиться у Макарівському районі Київської області, наразі непридатний для проживання. Російські окупанти його понівечили та розграбували.

За словами художниці, зараз вона збирає гроші на покриття даху, яке планує зробити до осені, щоб врятувати будинок від негоди.

Коли Гапчинська побачила усі руйнування будинку, то взяла їх до серця дуже близько.

"Що мені так боліло? Це був будинок, де ти спиш, їж, вкладаєш дітей спати, ти тут вагітна була….Це будинок, у якому я зубною щіткою чистила кути. І ти заходиш, а там наче сатана пронісся. Стигне в жилах кров, в мене ноги підкосились, я вхопилась за кухонну поверхню, яка була постріляна та роздерта, і просто вила і голосила, як звір", - розповіла Гапчинська.

Євгенія Гапчинка показала, як окупанти зруйнували її будинок (скрін з відео)

За її словами, українці вміють мріяти та створювати, а росіяни - лише руйнують.

Також, ще до повномасштабного вторгнення Євгенія створила дивовижну картинку, на якій дівчинка з гілочкою захищає єдинорога від зграї тигрів. Зараз художниця називає цю роботу символічною та передчуттям подій.

Євгенія Гапчинська показала картину, яка передчувала війну (facebook.com/gapchinska)

Чоловік Гапчинської Дмитро наразі воює у лавах ЗСУ кулеметником.

Також, окрім внутрішніх змін, художниця наважилась і на радикальні зовнішні, та вирішила відрізати волосся. За її словами, зараз вона бажає дихати на повну і нова зачіска їй це дозволяє робити.