Пішов із життя "Ворошиловський стрілець" з України

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Чоловік уславився "Ворошиловським стрільцем"

У п'ятницю, 21 грудня, в Одесі помер 95-річний "Ворошиловський стрілець" Юрій Нікандров. Про це повідомляють "Факти".

Так, чоловік є заслуженим майстром спорту, заслуженим тренером України, учасником трьох Олімпіад і володарем 299 нагород. Також він – учасник Другої світової війни.

Під його вихованням зросли 42 майстри спорту. А його рекорд – 0,4 секунди на постріл – досі не вдалося нікому повторити.

Звернемо увагу, що батько майбутньої легенди був військовим, тому хлопчик з юного віку був знайомий зі зброєю.

Вже в п'ятому класі Юра став "Ворошиловським стрільцем", вибивши з 50 мішеней всі 50. А потім почалася війна.

"Коли вбив першого німця, мене трусило, як в лихоманці. Але потім взяв себе в руки, зробив кілька глибоких вдихів, як вчив батько, і продовжив стрілянину", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, в Києві пенсіонерка-шахрайка здавала одну і ту ж квартиру різним людям.

Також ми писали про те, що "цілителька" Анна-Марія "розвела" жителів Тернополя на мільйон гривень.

Нагадаємо, на українських пенсіонерах вже тривалий час наживаються шахраї. Зловмисники приходять до літніх людей з вимогою терміново обміняти свої заощадження на нові купюри, оскільки в країні нібито "впроваджують грошові новації".