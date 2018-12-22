Ушел из жизни "Ворошиловский стрелок" из Украины

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Мужчина прослыл "Ворошиловским стрелком"

В пятницу, 21 декабря, в Одессе скончался 95-летний "Ворошиловский стрелок" Юрий Никандров. Об этом сообщают "Факты".

Так, мужчина является заслуженным мастером спорта, заслуженным тренером Украины, участником трех Олимпиад и обладателем 299 наград. Также он – участник Второй мировой войны.

Под его воспитанием выросли 42 мастера спорта. А его рекорд – 0,4 секунды на выстрел – до сих пор не удалось никому повторить.

Обратим внимание, что отец будущей легенды был военным, поэтому мальчик с юного возраста был знаком с оружием.

Уже в пятом классе Юра стал "Ворошиловским стрелком", выбив из 50 мишеней все 50. А потом началась война.

"Когда убил первого немца, меня трясло, как в лихорадке. Но потом взял себя в руки, сделал пару глубоких вдохов, как учил отец, и продолжил стрельбу", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в Киеве пенсионерка-мошенница сдавала одну и ту же квартиру разным людям.

Также мы писали о том, что "целительница" Анна-Мария "развела" жителей Тернополя на миллион гривен.

Напомним, на украинских пенсионерах уже длительное время наживаются мошенники. Злоумышленники приходят к пожилым людям с требованием срочно обменять свои сбережения на новые купюры, поскольку в стране якобы "внедряют денежные новации".