ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Ушел из жизни "Ворошиловский стрелок" из Украины

STYLERПерсона    22.12.2018 - 10:55
Ушел из жизни "Ворошиловский стрелок" из Украины
Фото: pixabay.com/sluehr3g

Мужчина прослыл "Ворошиловским стрелком"

В пятницу, 21 декабря, в Одессе скончался 95-летний "Ворошиловский стрелок" Юрий Никандров. Об этом сообщают "Факты".

Так, мужчина является заслуженным мастером спорта, заслуженным тренером Украины, участником трех Олимпиад и обладателем 299 наград. Также он – участник Второй мировой войны.

Под его воспитанием выросли 42 мастера спорта. А его рекорд – 0,4 секунды на выстрел – до сих пор не удалось никому повторить.

Обратим внимание, что отец будущей легенды был военным, поэтому мальчик с юного возраста был знаком с оружием.

Уже в пятом классе Юра стал "Ворошиловским стрелком", выбив из 50 мишеней все 50. А потом началась война.

"Когда убил первого немца, меня трясло, как в лихорадке. Но потом взял себя в руки, сделал пару глубоких вдохов, как учил отец, и продолжил стрельбу", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в Киеве пенсионерка-мошенница сдавала одну и ту же квартиру разным людям.

Также мы писали о том, что "целительница" Анна-Мария "развела" жителей Тернополя на миллион гривен.

Напомним, на украинских пенсионерах уже длительное время наживаются мошенники. Злоумышленники приходят к пожилым людям с требованием срочно обменять свои сбережения на новые купюры, поскольку в стране якобы "внедряют денежные новации". 

Школьников Одесской области будут учить по интернету В Одесской области школьники попали в больницу из-за отравления газом
Новости Украины Одессаскончался
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь