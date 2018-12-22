"Всі були щасливі": Полякова з Горбуновим привітали дітей з інтернату з новорічними святами (фото)

Передплатники співачки захоплюються вчинком зірки
Популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно привітала своїх прихильників з днем святого Миколая, приїхала до дітей в інтернат, щоб зробити їм приємне. Компанію співачці склав ведучий Юрій Горбунов. Про це "королева ночі" повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото.
"А це ми вчора з @gorbunovyuriy діток вітали! Спеціалізована Школа-інтернат номер 10! Всі були щасливі!" - співачка підписала знімок.
На фотографії зірка стоїть в оточенні дітей, у яких в руках новорічні подарунки.
Фото: Оля Полякова та Юрій Горбунов привітали дітей в інтернаті з святами (instagram.com/polyakovamusic)
Шанувальники співачки відреагували в коментарях на благородний вчинок зірки.
"Яка добра справа", - відреагувала tanyaned.
"Ви молодці, що дітям дали подарунки", - написала iu_liia2266.
"Учні спеціалізованої школи дуже вдячні за зустріч з Вами", - зазначила a_new_ta.
Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)
Як раніше ми писали, старша дочка Олі Полякової вразила красивою грою на піаніно (відео). Дівчинка дуже старалася, хоча і трохи переживала.
До речі, Полякова поділилася інтимними подробицями з DZIDZIO (відео).