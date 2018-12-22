"Всі були щасливі": Полякова з Горбуновим привітали дітей з інтернату з новорічними святами (фото)

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Передплатники співачки захоплюються вчинком зірки

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно привітала своїх прихильників з днем святого Миколая, приїхала до дітей в інтернат, щоб зробити їм приємне. Компанію співачці склав ведучий Юрій Горбунов. Про це "королева ночі" повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото.

"А це ми вчора з @gorbunovyuriy діток вітали! Спеціалізована Школа-інтернат номер 10! Всі були щасливі!" - співачка підписала знімок.

На фотографії зірка стоїть в оточенні дітей, у яких в руках новорічні подарунки.

Фото: Оля Полякова та Юрій Горбунов привітали дітей в інтернаті з святами (instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники співачки відреагували в коментарях на благородний вчинок зірки.

"Яка добра справа", - відреагувала tanyaned.

"Ви молодці, що дітям дали подарунки", - написала iu_liia2266.

"Учні спеціалізованої школи дуже вдячні за зустріч з Вами", - зазначила a_new_ta.

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Як раніше ми писали, старша дочка Олі Полякової вразила красивою грою на піаніно (відео). Дівчинка дуже старалася, хоча і трохи переживала.

До речі, Полякова поділилася інтимними подробицями з DZIDZIO (відео).