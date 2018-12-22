"Все были счастливы": Полякова с Горбуновым поздравили детей из интерната с новогодними праздниками (фото)

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики певицы восторгаются поступком звезды

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно поздравила своих поклонников с днем святого Николая, приехала к детям в интернат, чтобы также сделать им приятное. Компанию исполнительнице составил ведущий Юрий Горбунов. Об этом "королева ночи" сообщила на своей страничке в Instagram, опубликовав фото.

"А это мы вчера с @gorbunovyuriy деток поздравляли! Специализированная Школа-интернат номер 10! Все были счастливы!" - подписала певица снимок.

На фотографии звезда стоит в окружении детей, у которых в руках новогодние подарки.

Фото: Оля Полякова и Юрий Горбунов поздравили детей в интернате с праздниками (instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники певицы отреагировали в комментариях на благородный поступок звезды.

"Какое доброе дело", - отреагировала tanyaned.

"Вы молодцы, что детям дали подарки", - написала iu_liia2266.

"Ученики специализированной школы очень благодарны за встречу с Вами", - отметила a_new_ta.

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Как ранее мы писали, старшая дочь Оли Поляковой поразила красивой игрой на пианино (видео). Девочка очень старалась, хотя и немного переживала.

Кстати, Полякова поделилась интимными подробностями с DZIDZIO (видео).