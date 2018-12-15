"Я не міг": Усик розповів, чому відмовився зніматися у Сталлоне

Відео: YouTube/"112 Україна"

Абсолютний чемпіон світу з боксу, український боксер Олександр Усик зізнався, що Сильвестр Сталлоне пропонував йому знятися у своєму фільмі "Крід-2", але він був змушений відмовитися. Про це Олександр Усик розповів в інтерв'ю для телеканалу "112 Україна".

Український боксер повідомив, що йому пропонували роль у фільмі "Крід-2", але він змушений був відмовитися, так як в той час готувався до поєдинку.

"Зараз же новий "Крід" вийшов з Сильвестром Сталлоне. Він там режисер і пропонував, щоб я там знявся в ролі, але я готувався до поєдинку і не міг. Звичайно, мені було б дуже цікаво пограти в кіно", - розповів Усік і додав, що розглядає для себе лише дві ролі – комедійного або серйозного героя.

"Я спробував би чи комедійного, або серйозного. Хотілося б пограти. Не маючи кіношної освіти, це ж нелегко робити – вживатися в роль, перебувати там протягом якогось часу, щоб дійсно вийшло гарно, від душі, від серця. Але мені було б цікаво", - пояснив боксер.

Він розповів, що хоч і не встигає дивитися українське кіно, але якби надійшла пропозиція в ньому знятися, то спробувати погодився.

"Я почитаю сценарій і подивлюся на героя. Якщо мені це буде цікаво і вийде, то мені було б цікаво спробувати", - розповів Олександр Усик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Усик розгнівав українців заявою про монахів і томос.

А також розповідали про те, що ветеран АТО пригрозив "проломити голову" Усику.

Відео РБК-Україна