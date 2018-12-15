"Я не мог": Усик рассказал, почему отказался сниматься у Сталлоне

Видео: YouTube/"112 Украина"

Абсолютный чемпион мира по боксу, украинский боксер Александр Усик признался, что Сильвестр Сталлоне предлагал ему сняться в своем фильме "Крид-2", но он был вынужден отказаться. Об этом Александр Усик рассказал в интервью для телеканала "112 Украина".

Украинский боксер сообщил, что ему предлагали роль в фильме "Крид-2", но он вынужден был отказаться, так как в то время готовился к поединку.

"Сейчас же новый "Крид" вышел с Сильвестром Сталлоне. Он там режиссер и предлагал, чтоб я там снялся в роли, но я готовился к поединку и не мог. Конечно, мне было бы очень интересно поиграть в кино", - рассказал Усик и добавил, что рассматривает для себя только две роли – комедийного или серьезного героя.

"Я попробовал бы или комедийного, или серьезного. Хотелось бы поиграть. Не имея киношного образования, это же нелегко делать – вживаться в роль, находиться там на протяжении какого-то времени, чтобы действительно получилось красиво, от души, от сердца. Но мне интересно было бы", - объяснил боксер.

Он рассказал, что хоть и не успевает смотреть украинское кино, но если бы поступило предложение в нем сняться, то попробовать бы согласился.

"Я почитаю сценарий и посмотрю на героя. Если мне это будет интересно и получится по времени, то мне было бы интересно попробовать", - рассказал Александр Усик.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Усик разгневал украинцев заявлением о монахах и томосе.

А также рассказывали о том, что ветеран АТО пригрозил "проломить голову" Усику.

Видео РБК-Украина