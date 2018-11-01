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"Я вижив": Олег Сенцов написав листа своїм правозахисникам

STYLERПерсона    01.11.2018 - 16:25
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

В'язень Кремля розповів подробиці про своє лікування

Український режисер, політв'язень Кремля Олег Сенцов написав лист одному із своїх правозахисників Миколі Щуру. Текст листа адвокат процитував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Олег Сенцов розповів, що відчуває себе набагато краще і зазначив, що йому перестали ставити крапельниці.

"Сам я відчуваю себе краще, ніж місяць тому, набагато. Аналізи, звичайно, ще не хороші, але вже і не погані, як раніше. Капати теж в кінці минулого тижня перестали, нарешті. Тепер, в основному, дієта, спостереження і так, таблетки по дрібницях. Так що не турбуйтеся там особливо - я вижив", - написав правозахисник з Челябінської області і додав, що лист датований 29 жовтня.

"Ну, нарешті, можна трохи видихнути. Лист від 29 жовтня 2018 року", - повідомив Микола Щур.

&quot;Я вижив&quot;: Олег Сенцов написав листа своїм правозахисникам

Скріншот поста (facebook.com/Nikolay Shchur)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що політв'язень Олег Сенцов попросив опублікувати повний текст свого заповіту. У ньому він дав вказівку, як вчинити зі сценаріями і назвав своїх спадкоємців.

А також ми розповідали про те, що в РФ заявили про поліпшення стану здоров'я Сенцова.

Відео: РБК-Україна

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