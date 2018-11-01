"Я выжил": Олег Сенцов написал письмо своим правозащитникам

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Узник Кремля рассказал подробности о своем лечении

Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов написал письмо одному из своих правозащитников Николаю Щуру. Текст письма адвокат процитировал на своей странице в социальной сети Facebook.

Олег Сенцов рассказал, что чувствует себя намного лучше и отметил, что ставить капельницы ему перестали.

"Сам я чувствую себя лучше, чем месяц назад, намного. Анализы, конечно, еще не хорошие, но уже и не плохие, как раньше. Капать тоже в конце прошлой недели перестали, наконец-то. Теперь, в основном, диета, наблюдения и так, таблетки по мелочам. Так что не беспокойтесь там особо - я выжил", - написал правозащитник из Челябинской области и добавил, что письмо датировано 29 октября.

"Ну, наконец, можно немного выдохнуть. Письмо от 29 октября 2018 года", - сообщил Николай Щур.

Скриншот поста (facebook.com/Nikolay Shchur)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что политзаключенный Олег Сенцов попросил опубликовать полный текст своего завещания. В нем он дал указание, как поступить со сценариями и назвал своих наследников.

А также мы рассказывали о том, что в РФ заявили об улучшении состояния здоровья Сенцова.

Видео: РБК-Украина