Юрій Рибчинський різко висловився про війну на Донбасі: там російська армія!

Юрій Рибчинський (скріншот з YouTube)

Відомий український поет і композитор прокоментував шестирічну війну на Донбасі

Юрій Рибчинський розкритикував уряд України за нездатність припинити війну на Донбасі, яка йде вже шостий рік. За словами відомого українського поета і композитора, біда нашої країни полягає в тому, що реформи у нас проводяться не у всіх сферах, а лише в деяких.

"По суті, нам треба міняти всю модель держави. А провести тільки частина реформ — це все одно, що до "запорожцю" поставити колеса "мерседеса". Наша найголовніша біда: з 1991 року ми не обрали західну модель держави, а крок за кроком повторюємо те, що робить Росія. Починаючи з "ваучеризації". Але собака повинна копіювати поведінку собаки, ну, або вовка в крайньому випадку. А ми хочемо рівнятися на мамонта", - розповів Рибчинський "Фактам".

Композитор зазначає, що ні для кого немає сумніву, що на Донбасі воюють російські війська. Юрій спочатку був за те, щоб в Україні запровадили воєнний стан.

"Вже шостий рік! Ця війна йде вже більше, ніж Друга світова. Я спочатку був за введення воєнного стану по всій країні і проти всяких назв: АТО, ООС. Які на Донбасі терористи?! Там російська армія — давайте називати речі своїми іменами", - сказав Рибчинський.

Юрій розповів, що пише вірші про війну дуже давно, він передчував, що в нашій країні може таке статися.

"Не думав, що це станеться насправді. Просто було якесь передчуття. Ще у дев'яностих я говорив, що незалежність не може бути дарована народу просто так. І вона цінується, лише коли за неї віддають життя", - резюмував поет.

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Автор: Марія Соловей