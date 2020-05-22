Юрий Рыбчинский резко высказался о войне на Донбассе: там российская армия!

Юрий Рыбчинский (скриншот с YouTube)

Известный украинский поэт и композитор прокомментировал шестилетнюю войну на Донбассе

Юрий Рыбчинский раскритиковал правительство Украины за неспособность прекратить войну на Донбассе, которая идет уже шестой год. По словам известного украинского поэта и композитора, беда нашей страны состоит в том, что реформы у нас проводятся не во всех сферах, а только в некоторых.

"По сути, нам надо менять всю модель государства. А провести только часть реформ — это все равно, что к "запорожцу" поставить колеса "мерседеса". Наша самая главная беда: с 1991 года мы не выбрали западную модель государства, а шаг за шагом повторяем то, что делает Россия. Начиная с "ваучеризации". Но собака должна копировать поведение собаки, ну, или волка в крайнем случае. А мы хотим равняться на мамонта", - рассказал Рыбчинский "Фактам".

Композитор отмечает, что ни для кого нет сомнения, что на Донбассе воюют российские войска. Юрий изначально был за то, чтобы в Украине ввели военное положение.

"Уже шестой год! Эта война идет уже больше, чем Вторая мировая. Я изначально был за введение военного положения по всей стране и против всяких названий: АТО, ООС. Какие на Донбассе террористы?! Там российская армия — давайте называть вещи своими именами", - сказал Рыбчинский.

Юрий рассказал, что пишет стихи о войне очень давно, он предчувствовал, что в нашей стране может такое случиться.

"Не думал, что это случится на самом деле. Просто было какое-то предчувствие. Еще в девяностых я говорил, что независимость не может быть дарована народу просто так. И ценится она, лишь когда за нее отдают жизни", - резюмировал поэт.

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Автор: Мария Соловей