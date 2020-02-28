ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У будівлі ДБР сталася бійка за участю депутата Дубинського

STYLERПерсони    28.02.2020 - 15:53
У будівлі ДБР сталася бійка за участю депутата Дубинського
Фото: Олександр Дубинський (УНІАН)

Люди не пропускали народного обранця до його автомобіля

Під стінами Державного бюро розслідувань (ДБР) сталася бійка між депутатом Олександром Дубинським і учасниками акції в підтримку п'ятого президента України Петра Порошенка, який у п'ятницю, 28 лютого, прибув на допит в ДБР.

Зокрема, як повідомляє журналістка Марія Мадзігон, люди не пропускали народного обранця до його автомобілю, супроводжуючи вигуками "Ганьба" і "Дубинський чорт".

Для того, щоб політик зміг дістатися до машини, поліція взяла його "на кільце". Нардеп в результаті події не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань. За його словами, Шевченківський суд Києва "скасував постанову слідчого про відмову нам в закритті кримінальної справи, по якій ми запрошені на допит".

РБК-Україна писало, що на початку грудня Держбюро почало розслідування про можливу державну зраду Порошенко під час підписання Мінських угод.

Проте, раніше повідомлялося, що ДБР проводить розслідування у 13 кримінальних процесах з участю п'ятого президента України Петра Порошенка.

Порошенко: нинішня влада йде шляхом Януковича ДБР співпрацюватиме з правоохоронними органами Ізраїлю
Новини України Порошенко ПетроДБР
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся