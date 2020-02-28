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У здания ГБР произошла потасовка с участием депутата Дубинского

STYLERПерсоны    28.02.2020 - 15:53
У здания ГБР произошла потасовка с участием депутата Дубинского
Фото: Александр Дубинский (УНИАН)

Люди не пропускали народного избранника к его автомобилю

Под стенами Государственного бюро расследований (ГБР) произошла потасовка между депутатом Александром Дубинским и участниками акции в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко, который в пятницу, 28 февраля, прибыл на допрос в ГРБ.

В частности, как сообщает журналистка Мария Мадзигон, люди не пропускали народного избранника к его автомобилю, сопровождая криками "Ганьба" и "Дубинский черт".

Для того, чтобы политик смог добраться до машины, полиция взяла его "в кольцо". Нардеп в результате происшествия не пострадал.

Напомним, сегодня Петр Порошенко пришел на допрос к Государственному бюро расследований. По его словам, Шевченковский суд Киева "отменил постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому мы приглашены на допрос".

РБК-Украина писало, что в начале декабря Госбюро начало расследование о возможной государственной измене Порошенко во время подписания Минских соглашений.

Однако, ранее сообщалось, что ГБР проводит расследование в 13 уголовных процессах с участием пятого президента Украины Петра Порошенко.

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Новости Украины Порошенко ПетрГБР
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