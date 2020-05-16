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Журналісти показали "таємний" особняк Баканова за 7 млн (фото)

STYLERПерсони    16.05.2020 - 10:11
Журналісти показали "таємний" особняк Баканова за 7 млн (фото)
Таємний особняк Баканова - показали на фото (фото: РБК-Україна)

Глава СБУ приховує від всіх розкішний особняк

Голова Служби безпеки України Іван Баканов приховує від усіх розкішний особняк в селі Ходосівка (Київська область). Формально Івану Баканову належить маленький клаптик, за який він повинен платити податки.

Однак це лише за реєстром майнових прав. Як справи йдуть насправді - з'ясували журналісти програми Watchdogs.Розслідування на телеканалі "Прямий".

За реєстрами, український державний діяч має квартиру в Кривому Розі. У Києві значиться ще дві квартири: перша належить Івану Баканову, друга - його дружині Оксані Лазаренко.

Журналісти приїхали до будинку, який фігурує у соціальних мережах родичів Баканова і були шоковані побаченим. Тут і власне озеро є, і невеликий парк, і двоповерховий котедж. Ринкова вартість такого маєтку становить від 7 до 8 мільйонів гривень.

Наголошується, що юридично цього будинку взагалі не існує. Він не належить ні Івану Баканову, ні кому-небудь з його родичів. Журналісти вже відправили запит в СБУ на цьому тижні. Не факт, що відповідь прийде, проте спробувати варто.

Нагадаємо, що головою Служби безпеки України Баканов став з 29 серпня 2019. Входить до складу РНБО з 28 травня 2019. З 2 грудня 2017 по 27 травня 2019 - голова партії "Слуга народу".

Таємний особняк Баканова - показали на фото

Нагадаємо, що СБУ пропонує продовжити заборону на російські сервіси і програми

Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України Служба безпеки України
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