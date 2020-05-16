Журналисты показали "тайный" особняк Баканова за 7 млн (фото)

Тайный особняк Баканова - показали на фото (фото: РБК-Украина)

Глава СБУ скрывает от всех роскошный особняк

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов скрывает от всех роскошный особняк в селе Ходосовка (Киевская область). Формально Ивану Баканову принадлежит маленький клочок, за который он должен платить налоги.

Однако это лишь по реестру имущественных прав. Как дела обстоят на самом деле - выяснили журналисты программы Watchdogs.Расследование на телеканале "Прямой".

По реестрам, украинский государственный деятель имеет квартиру в Кривом Роге. В Киеве числится еще две квартиры: первая принадлежит Ивану Баканову, вторая - его супруге Оксане Лазаренко.

Журналисты приехали к дому, который фигурирует в социальных сетях родственников Баканова и были шокированы увиденным. Здесь и собственное озеро имеется, и небольшой парк, и двухэтажный коттедж. Рыночная стоимость такого поместья составляет от 7 до 8 миллионов гривен.

Отмечается, что юридически этого дома вообще не существует. Он не принадлежит ни Ивану Баканову, ни кому-либо из его родственников. Журналисты отправили уже запрос в СБУ на этой неделе. Не факт, что ответ придет, однако попробовать стоит.

Напомним, что главой Службы безопасности Украины Баканов стал с 29 августа 2019. Входит в состав СНБО с 28 мая 2019. С 2 декабря 2017 по 27 мая 2019 - председатель партии "Слуга народа".

Тайный особняк Баканова - показали на фото

Напомним, что СБУ предлагает продлить запрет на российские сервисы и программы

Автор: Дарья Яновская