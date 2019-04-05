Хочу повернутися додому: екс-футболіст "Динамо" помирає в Малайзії (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Борис Деркач в лікарні у важкому стані, він має заплатити штраф за бродяжництво

Футболіст Борис Деркач, який раніше грав у харківському "Металісті" та у київському "Динамо" у 80-х і 90-х роках, зараз знаходиться в Малайзії у важкому становищі. Йому загрожує тюремний строк від 2 до 4 місяців за порушення правил перебування в цій країні. Щоб знову не опинитися за гратами, чоловікові потрібно сплатити штраф 2,5 тисячі доларів, передає "Фокус".

Два тижні тому місцеві поліцейські знайшли Бориса без свідомості. Колишнього футболіста, який був безхатьком у столиці Малайзії Куала-Лумпурі, доставили в госпіталь, де йому надали медичну допомогу.

За словами другого секретаря з консульських питань посольства України Тетяни Загребельної, Деркач виснажений як фізично, так і психологічно. Чоловік сам зізнався їй, що у нього не все добре з головою.

Співробітниця диппредставництва розповіла, що бачила його раніше в посольстві. Тоді Борис був високий і накачаний.

"Тепер від нього залишилася ледве половина. За великим рахунком, я змогла ідентифікувати Бориса лише по татуюванням на тілі, які бачила при першій зустрічі", - розповіла вона.

Борис Деркач (фото: focus.ua)

На питання, чи хоче він повернутися додому в Україну, Деркач спочатку відповів негативно, бо там "його ніхто не чекає". Однак дізнавшись про загрозу потрапити до в'язниці в Малайзії, він відповів: "Звичайно, краще додому, знову за ґрати".

Загребельна побоюється, що Борис в такому поганому стані у в'язниці не виживе.

Було надіслано лист, в якому він просить надати допомогу в пошуку його рідних.

Щоб врятувати Деркача, посольство відправило до Управління Нацполіції Харківської області запит, в якому Надзвичайного і Уповноваженого посла України в Малайзії Олександр Нечитайло просить надати допомогу у пошуку рідних колишнього футболіста.

25 березня Борис Деркач написав заяву, в якій просив допомоги (фото: focus.ua)

Борис Деркач страждав ігроманією, багато пив, кинув кар'єру. В Угорщині він потрапив у злочинну групу, яка займалася рекетом. У 1993 році він поранив з пістолета сутенера і двох повій, після чого був засуджений до 11 років тюремного ув'язнення. 31 грудня 1995 намагався втекти, але в підсумку суд "накинув" йому ще 4 роки. Завдяки допомозі Олега Лужного, який дав 10 тисяч доларів на адвоката, в кінці строку був переведений з угорської тюрми у колонію в Ужгороді в Україні, а потім у рідному Харкові. Бориса звільнили за хорошу поведінку. Всього він провів у в'язниці 11,5 років.

Борис знайшов роботу, одружився, став батьком двох дітей, почав виступати за команду ветеранів харківського "Металіста".

Через деякий час знову потягнувся до спиртного, у ньому прокинулася ігроманія, він став ходити в казино, внаслідок чого Деркач вліз в борги. Його сім'я розпалася.

Борис Деркач з дітьми (фото: focus.ua)

У 2017 році поїхав на заробітки до Малайзії, щоб працювати там будівельником. Але там він втратив документи та став бездомним.

У нинішній ситуації Борису можуть не допомогти у його колишніх клубах. Представник "Динамо" пояснив, що клуб витрачає чимало коштів на благодійність, у тому числі на допомогу ветеранам клубу. Але Деркачу допомагати не збираються, адже він не заслуговує на співчуття.

Представник "Металіста-1925" сказав, що немає сенсу допомагати людині, яка сама не бажає вибратися з трясовини.

"У Харкові у нього залишилися красуня-дружина та двоє малолітніх дітей. Скоріше, вони більше потребують допомоги, ніж Борис, який покинув сім'ю і гуляв-випивав десь в Азії", - розповів він.

За словами колишнього гравця "Динамо" Олега Саленка, Деркач дзвонив йому кілька разів з Азії – спочатку з Камбоджі, потім з Малайзії.

"Просив грошей. Я очманів трохи, запитав, як його туди занесло, запропонував допомогу, але Боря відмовився. Знаю, що він знову грає – звідси і проблеми. Йому допомогли після виходу з в'язниці, він займався гравцями, непогано заробляв і ось знову зірвався. Припущу, що в Азії він опинився не випадково, адже там процвітає напівлегальний гральний бізнес, і з цим пов'язано", - розповів він.

Борис Деркач у складі київського "Динамо", другий зліва у верхньому ряду (ua.tribuna.com)

Також про свою допомогу Борису Деркачу розповів півзахисник "Динамо" 90-х років Іван Яремчук: "Він телефонував мені з Малайзії, я переводив йому гроші. Сказав, що вкрали паспорт і не може повернутися. В останні роки він сильно пив – знаю, що в Харкові його побили. У казино ходили в молодості. На зборах перетиналися з італійськими, французькими футболістами, вони теж грали. Дівчата, алкоголь, все було. Треба ж було якось розслаблятися".

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