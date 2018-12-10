У США дебютував перший в історії боксер-трансгендер

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Спортсмен зізнався, що бій дався йому нелегко

В штаті Каліфорнія, США вперше на ринг вийшов боксер-трансгендер Патрісіо Мануель, який раніше був жінкою. Про це повідомляє видання FightNews.

Патрісіо Мануель – боксер другої напівлегкої ваги США у категорії до 59 кг. В 2012 році він був жінкою і виступав у складі Олімпійської збірної США.

А тепер боксер-трансгендер провів свій перший бій з мексиканцем Уго Агиларом і здобув перемогу. Патрісіо Мануель – перший в історії боксер-трансгендер. Бій відбувся у місті Індіо, штат Каліфорнія.

У своєму коментарі після бою Патрісіо Мануель зазначив, що йому знадобилося багато зусиль, щоб опинитися на рингу.

"Знімаю капелюха перед моїм суперником. Він бився зі мною, як з чоловіком. І я його за це поважаю. Мені знадобилося дуже багато праці, щоб опинитися тут. Але це не кінець, а тільки початок. Я повернуся", - сказав Патрісіо Мануель.

Фото: Патрісіо Мануель (instagram.com/team_pat_manuel)

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Відео: РБК-Україна