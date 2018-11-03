"Я все ще у відмінній формі": Володимир Кличко натякнув про повернення в бокс

Фото: Володимир Кличко (klitschko-brothers.com)

Українець повідомив, що задоволений своєю фізичною формою

Український професійний боксер, Олімпійський чемпіон по боксу у важкій ваговій категорії, який нещодавно "засвітився" з новою дівчиною, розповів про ймовірність свого повернення у великий спорт. За його словами, він знаходиться у відмінній формі, незважаючи на те, що йому зараз 42 роки. Про це він повідомив в інтерв'ю xsport.ua.

Екс-спортсмен подумує про те, щоб стати найстаршим чемпіоном у важкій ваговій категорії. Його мотивація - це побити рекорд Формена.

"Для повернення в бокс повинні бути вагомі підстави. Щось екстраординарне... Навіть неймовірне... Я все ще у відмінній формі, але не знаю, наскільки довго зможу підтримувати себе в таких кондиціях. Але якщо мені виповниться 45-46 років, а форма нікуди не дінеться, то я обов'язково подумаю над тим, щоб оновити рекорд – стати найстаршим чемпіоном світу в хэвивейте. Я маю на увазі, що для мене залишилася тільки одна мотивація – побити рекорд Формена. Прийде час, і я гарненько задумаюся над цим", - сказав Кличко.

Раніше повідомлялося, що колишня дівчина Кличка Хайден Панеттьєрі відсвяткувала день народження з новим бойфрендом.

Нагадаємо, з'явилися нові деталі розставання Кличка з Панеттьєрі.