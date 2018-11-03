"Я все еще в отменной форме": Владимир Кличко намекнул о возвращении в бокс

Фото: Владимир Кличко (klitschko-brothers.com)

Украинец сообщил, что доволен своей физической формой

Украинский профессиональный боксер, Олимпийский чемпион по боксу в тяжелой весовой категории, который недавно "засветился" с новой девушкой, рассказал о вероятности своего возвращения в большой спорт. По его словам, он находится в отличной форме, несмотря на то, что ему сейчас 42 года. Об этом он сообщил в интервью xsport.ua.

Экс-спортсмен подумывает о том, чтобы стать самым возрастным чемпионом в тяжелой весовой категории. Его мотивация - это побить рекорд Формена.

"Для возвращения в бокс должны быть веские основания. Что-то экстраординарное... Даже невероятное... Я все еще в отменной форме, но не знаю, насколько долго смогу поддерживать себя в таких же кондициях. Но если мне исполнится 45-46 лет, а форма никуда не денется, то я обязательно подумаю над тем, чтобы обновить рекорд – стать самым возрастным чемпионом мира в хэвивейте. Я имею в виду, что для меня осталась только одна мотивация – побить рекорд Формена. Придет время, и я хорошенько задумаюсь над этим", - сказал Кличко.

Ранее сообщалось, что бывшая девушка Кличко Хайден Панеттьери отпраздновала день рождения с новым бойфрендом.

Напомним, появились новые детали расставания Кличко с Панеттьери.