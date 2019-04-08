З нею співає душа України: зірка Голосу країни вразила суддів і глядачів

Оксана Муха вразила глядачів і суддів в чвертьфіналі "Голосу країни" виконанням української народної пісні "Ворожка". Співачці надали честь закривати 12-й випуск дев'ятого сезону пісенного шоу, де змагаються найкращі вокалісти України.

Талановиту львів'янку з команди тренера Дана Балана називають душею української пісні, перевтіленням легендарної Квітки Цісик.

"Якщо я переможу - це буде перемога української нації. Що ми себе зрозуміли, ми себе знайшли. Дуже багато людей завдяки "Голосу" почули про цю неймовірну співачку - про Квітку Цісик", - сказала Оксана Муха.

Голос країни 2019 - Оксана Муха з піснею Ворожка вразила глядачів (скрін відео: Голос країни/YouTube)

Син Квітки Цісик, Едвард Раковіч висловив підтримку виконавиці, яка популяризує творчість цієї надзвичайної співачки. За його словами, мама б пишалася талантом Оксани та її любов'ю до української музики.

"Надзвичайно дорого читати коментарі військових з передової, які пишуть: дякуємо, що ми почули про Квітку Цісик. Слухаючи її зараз, хоч на який час ми відчуваємо, що війни немає. Для мене такі коментарі на вагу золота", - розповідає вокалістка.

"Я зачарований вами, загіпнотизований кожного разу, коли ви виходите на сцену. В моєму розумінні, ви - справжній скарб у нашому шоу", - сказав Дмитро Монатік.

"Коли ти співаєш, співає душа України", - прокоментував тренер виконавиці Дан Балан.

До півфіналу "Голосу країни", який відбудеться вже в суботу, 21 квітня, увійшли найсильніші виконавці: Оксана Муха, Рафі Хейтам, Вікторія Ягич, Карина Арсентьєва, Вікторія Олійник, Андрій Хайят та Девід Аскельрод. Вокалістів підтримали глядачі та зіркові тренери.

Голос країни 2019 - Оксана Муха з піснею Ворожка вразила глядачів (відео: Голос країни/YouTube)

Нагадаємо, раніше виступ Оксани Мухи з піснею "Шуміла ліщина" вразив глядачів - у залі було видно сльози, а судді аплодували стоячи.

Раніше ми писали про те, що дівчина з інвалідністю вразила суддів і глядачів на Голосі країни.