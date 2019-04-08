С ней поет душа Украины: звезда Голоса країни поразила судей и зрителей

Оксана Муха поразила зрителей и судей в четвертьфинале "Голоса країни" исполнением украинской народной песни "Ворожка". Певице оказали честь закрывать 12-й выпуск девятого сезона песенного шоу, где соревнуются лучшие вокалисты Украины.

Талантливую львовянку из команды тренера Дана Балана называют душой украинской песни, перевоплощением легендарной Квитки Цисык.

"Если я одержу победу - это будет победа украинской нации. Что мы себя поняли, мы себя нашли. Очень много людей благодаря "Голосу" услышали об этой невероятной певице - о Квитке Цисык", - сказала Оксана Муха.

Голос країни 2019 - Оксана Муха с песней Ворожка поразила зрителей (скрин видео: Голос країни/YouTube)

Сын Квитки Цисык, Эдвард Ракович выразил поддержку исполнительнице, которая популяризирует творчество этой удивительной певицы. По его словам, мама бы гордилась талантом Оксаны и ее любовью к украинской музыке.

"Чрезвычайно дорого читать комментарии военных с передовой, которые пишут: спасибо, что мы услышали о Квитке Цисык. Слушая ее сейчас, хоть на время мы чувствуем, что войны нет. Для меня такие комментарии на вес золота", - рассказывает вокалистка.

"Я очарован вами, загипнотизирован каждый раз, когда вы выходите на сцену. В моем понимании, вы - настоящее сокровище в нашем шоу", - сказал Дмитрий Монатик.

"Когда ты поешь, поет душа Украины", - прокомментировал тренер исполнительницы Дан Балан.

В полуфинал "Голоса країни", который состоится уже в субботу, 21 апреля, вошли сильнейшие исполнители: Оксана Муха, Рафи Хейтам, Виктория Ягич, Карина Арсентьева, Виктория Олейник, Андрей Хайят и Дэвид Аскельрод. Вокалистов поддержали зрители и звездные тренеры.

Голос країни 2019 - Оксана Муха с песней Ворожка поразила зрителей (видео: Голос країни/YouTube)

Напомним, ранее выступление Оксаны Мухи с песней "Шумела лещина" поразило зрителей - в зале были видны слезы, а судьи аплодировали стоя.

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