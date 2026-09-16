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Главная Тренды С чем носить джинсы skinny в 2026 году: стилистка показала актуальный образ на теплую осень
Тренды 16 сентября 2026, 10:32

С чем носить джинсы skinny в 2026 году: стилистка показала актуальный образ на теплую осень

Скинни никуда не исчезли - важно лишь правильно вписать их в современный образ
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Образ со skinny и тренчем (фото: Styler)
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Джинсы skinny уже не первый сезон называют вещами, якобы оставшимися в прошлом. Но действительно ли их следует прятать подальше в шкаф? Фешенблогерка на примере одного образа показала, как носить джинсы в 2026 году и с чем их сочетать в теплую осеннюю погоду.

Styler со ссылкой на видео-советы стилистки Анастасии Кривицкой в Instagram рассказывает, как стилизовать skinny, чтобы образ выглядел актуально.

Skinny снова можно доставать из шкафа

Стилистка обращает внимание на важное изменение в современном подходе к моде: конкретное дело уже не обязательно называть антитрендом лишь потому, что определенный фасон потерял массовую популярность.

Гораздо важнее то, как вы носите вещь и с чем ее сочетаете. Поэтому skinny вполне могут стать основой современного образа.

В своем варианте стилистка выбрала укороченные джинсы, плотно прилегающие к фигуре. К ним она добавила черную базовую майку на широких бретелях - то есть верх также получился облегающим.

Главный секрет - добавить объем

Если низ и верх силуэта прилегают к телу, образу, по словам стилистки, следует добавить объем третьим слоем.

Для этого она выбрала легкий молочный тренч свободного кроя с поясом. Он создает нужный контраст с обжатыми вещами и остается комфортным для теплой осени.

Еще одна важная деталь - обувь. В этом образе оно легко и не перегружает ноги. Стилистка остановилась на балетках, оставив лодыжку открытой.

Также подойдут туфли или слингбеки. Если погода разрешает, можно взять даже вьетнамки или лоферы. Главное - чтобы обувь выглядела аккуратно и не имела слишком массивной подошвы.

образ крупная кремовая сумка, черный ремень с заметной пряжкой и черные очки. Волосы стилистка собрала в аккуратный пучок.

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Ранее Styler объяснял, действительно ли светлые джинсы могут зрительно менять пропорции фигуры.

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