Ребенок не хочет учиться: "Головоломка 2" и другие фильмы, которые помогут снова полюбить школу

"Головоломка 2" (Inside Out 2, 2024)

Райли взрослеет и вместе с ней меняется весь ее внутренний мир. К знакомым эмоциям добавляются новые, в частности, тревожность, которая быстро берет ситуацию под контроль.

В центре сюжета не столько школа, сколько очень знакомое для детей чувство, когда нужно "вписаться", понравиться новым людям и в то же время не потерять себя. Поэтому "Головоломка 2" хорошо подойдет ребенку, который нервничает из-за нового класса, смены школы или просто боится.

А если проблема не в учебе, а в том, что среди сверстников трудно быть собой, есть еще одна очень меткая история.

"Я краснею" (Turning Red, 2022)

Мэй - обычная школьница, которая вдруг начинает превращаться в огромную красную панду всякий раз, когда эмоции выходят из-под контроля.

За яркой комедией здесь скрывается очень знакомая проблема ребятишек. Желание нравиться друзьям, соответствовать ожиданиям родителей и одновременно понять, кем ты на самом деле - эмоции не из простых.

Школа в "Я краснею" становится местом, где Мэй учится строить отношения, ссориться, мириться и постепенно принимать себя.

А иногда больше всего истощает не контрольная и не домашка, а постоянное мнение о том, примут ли тебя вообще в компанию.

"Как говорит Джинджер" (As Told by Ginger)

Джинджер пытается найти свое место среди сверстников, переживает из-за популярности, дружбы и того, как ее воспринимают другие.

В этом мультсериале нет супергероев или магии, зато очень много реальной школьной жизни: странные компании, образы, первые симпатии, неудобные ситуации и постоянное балансирование между желанием быть "как все" и потребностью оставаться собой.

Именно поэтому "Как говорит Джинджер" может особенно зайти детям, которые не очень хотят в школу из-за одноклассников, а не из-за уроков.

А вот если ребенок болезненно реагирует на ошибки и сразу решает, что "у него ничего не получается", лучше перейти к следующей ленте.

"В гости к Робинсонам" (Meet the Robinsons, 2007)

Главный герой Льюис постоянно что-нибудь изобретает. И так же постоянно он сталкивается с неудачами.

Его эксперименты не всегда удачные, планы рушатся, а результат часто совсем не такой, как хотелось. Но именно поэтому мульт хорошо работает на тему обучения.

"В гости к Робинсонам" напоминает, что ошибка - это не финал и не доказательство того, что ты не способен. Иногда это просто еще одна попытка перед тем, как наконец-то выйдет.

И если после этого захочется уже не просто не бояться ошибок, а реально увидеть, как знания могут увлечь, есть хороший вариант без мультипликации.

"Испытание Акилы" (Akeelah and the Bee, 2006)

Акила - школьница, неожиданно открывающая в себе талант к правописанию и попадающая в мир соревнований.

Поначалу она не очень верит в себя и не торопится демонстрировать возможности. Но постепенно обучение перестает быть чем-то навязанным и становится способом понять, на что она действительно способна.

Это хороший фильм для детей, которым не хватает не столько дисциплины, сколько ощущения, что обучение вообще может иметь смысл именно для них.

Но бывает и так, что ребенку неинтересны уроки просто потому, что все его внимание занято одним: "А с кем я буду сидеть? А со мной вообще кто-то будет дружить?".

"Что-то не так с Роном" (Ron's Gone Wrong, 2021)

Барни чувствует себя чужим среди сверстников и очень хочет иметь то, что есть у всех остальных, а именно технологичного друга B-bot.

Когда у него наконец-то появляется Рон, тот оказывается далеко не идеальным. Зато именно эта странная дружба постепенно показывает Барне, что настоящие отношения не строятся по алгоритму.

Мультик хорошо ложится в тему школьного одиночества, страха остаться без друзей и постоянного желания соответствовать чужим ожиданиям.

А завершить киновечер можно чем-нибудь полегче, особенно если ребенок младше и более серьезные истории ему пока не очень заходят.

"Каспер: Школа страха" (Casper's Scare School)

Призрак Каспер попадает в школу, где от него ожидают, что он, наконец, научится быть настоящим страшным привидением. Но проблема в том, что он совсем не хочет пугать никого.

Здесь есть школа, новые знакомства, странные правила и ощущения, что от тебя постоянно ждут чего-то, что тебе совсем не близко.

Из-за сказочного сюжета эта история работает мягче других, но тема очень знакома. Иногда ребенку нужно не "стать лучше", а просто перестать думать, что с ним что-то не так.

Во время просмотра можно обсуждать сюжет и делиться впечатлениями. И тогда начнется разговор, в котором ребенок захочет открыть собственные страхи и волнения. Важно дать школьнику выговориться, услышать и понять. А вот от наставлений и наставлений лучше отказаться.