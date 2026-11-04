Энакин Скайуокер тогда и сейчас: как изменился Гейден Кристенсен после "Звездных войн"

От канадского подростка до главной роли в "Звездных войнах"

Гейден Кристенсен родился 19 апреля 1981 года в Ванкувере, но вырос в пригороде Торонто. До актерства он серьезно занимался спортом, в частности, теннисом и хоккеем. В киноиндустрию попал случайно: когда ему было семь лет, он сопровождал старшую сестру на встречу с кастинг-агентом. Там на мальчика обратили внимание и предложили ему сниматься в рекламе.

Первые роли Кристенсен получал на телевидении. Одной из заметных работ стало участие в сериале "Выше земли" (Higher Ground). А подлинное признание среди кинокритиков принес фильм "Жизнь как дом" (2001), где он сыграл подростка Сэма, который имеет сложные отношения с отцом. За работу актер получил номинацию на премию "Золотой глобус".

Гейден Кристенсен в фильме "Жизнь как дом" (скриншот из фильма)

Как писал The Guardian в большом интервью с Кристенсеном в мае 2022 года, сначала он даже планировал поступать в университет на спортивную стипендию. Однако примерно в 16 лет решил посвятить себя актерству.

В 2000 году Джордж Лукас утвердил его на роль Энакина Скайвокера. Для молодого актера это означало мгновенный переход к мировой популярности. Кристенсен сыграл в двух фильмах приквельной трилогии: "Атака клонов" (2002) и "Месть ситхов" (2005).

Энакин Скайуокер (скриншот из фильма)

Интересно, что популярность оказалась значительно масштабнее, чем актер мог вообразить. В интервью The Guardian он вспоминал, как во время съемок в Испании место работы команды стало известно местной прессе. На площадку пришли тысячи человек, поэтому для контроля толпы пришлось привлекать военную охрану.

Кристенсен также рассказывал, что некоторое время даже избегал походов в обычные магазины, поскольку его лицо было повсюду: на упаковках продуктов, напитках и рекламных материалах.

Почему после "Мести ситхов" актер почти исчез с больших экранов

После завершения приквальной трилогии Кристенсен не перестал сниматься, но его карьера развивалась иначе, чем можно было ожидать после столь масштабного успеха.

В 2003 году он сыграл журналиста Стивена Гласса в драме "Разбитое стекло" (Shattered Glass). Фильм рассказывает о реальной истории журналиста The New Republic, который придумывал материалы и выдавал их за настоящие репортажи. Эта работа стала одной из сильнейших драматических ролей актера.

Гейден Кристенсен в фильме "Разбитое стекло" (скриншот из фильма)

В 2008 году Кристенсен появился в фантастическом боевике "Телепорт" (Jumper). Он сыграл Дэвида Райса - парня, обнаруживающего способность телепортироваться. Лента собрала более 225 миллионов долларов в мировом прокате, хотя отзывы кинокритиков были неоднозначными.

Именно на съемках "Телепорта" актер познакомился с Рэйчел Билсон. Их отношения продолжались несколько лет, а в октябре 2014 у пары родилась дочь Браяр Роуз. Впоследствии актеры разошлись, но продолжили воспитывать ребенка вместе.

Гейден Кристенсен в фильме "Телепорт" (скриншот из фильма)

По данным The Guardian, Кристенсен постепенно начал проводить больше времени на собственной ферме площадью примерно 200 акров на севере Торонто. Он не скрывал, что ему нравилась жизнь вдали от постоянного внимания Голливуда.

Актер увлекся архитектурой, строительством и ремонтом старых фермерских домов. Для работы даже приобрел собственную строительную технику, в том числе экскаватор и бульдозер.

Он объяснял журналистам, что не планировал специально делать перерыв в карьере. Просто жизнь на ферме настолько ему понравилась, что оставлять ее ради очередных съемок хотелось реже.

Возвращение к Энакину: "Оби-Ван Кеноби" и "Асока"

В 2022 году Кристенсен вернулся к роли, с которой его связывают больше всего. Он сыграл Дарта Вейдера в сериале "Оби-Ван Кеноби", где снова встретился с Юэном МакГрегором.

Для актера это было важное возвращение после продолжительного перерыва во франшизе. В интервью The Guardian он рассказывал, что раньше не слишком интересовался фанатскими мероприятиями, но впоследствии стал получать удовольствие от встреч со зрителями, рассказывающими, насколько важным для них стал Энакин.

В 2023 году Кристенсен появился в сериале "Асока". Там он сыграл Энакина Скайвокера в воспоминаниях Асоки Тано, его бывшей ученицы.

К слову, Styler ранее рассказывал, какие еще сериалы и фильмы дополняют основную сагу "Звездных войн" .

Гейден Кристенсен в сериале "Асока" (скриншот из сериала)

Эта роль дала возможность показать другой период жизни персонажа - времена Войн клонов, когда Энакин был не только джедаем, но и наставником. В интервью Collider во время Star Wars Celebration в апреле 2025 года актер отмечал, что ему особенно интересно исследовать отношения Энакина и Асоки, ведь они открывают другую сторону его характера.

Тогда же на официальном мероприятии Lucasfilm в Японии Кристенсен подтвердил свое участие во втором сезоне "Асоки".

Как Гейден Кристенсен выглядит в 2026 году

По состоянию на ноябрь 2026 актеру 45 лет. Он до сих пор участвует в мероприятиях, посвященных "Звездным войнам", общается со сторонниками и возвращается к роли Энакина.

В сентябре 2026 года Кристенсен посетил открытие Музея нарративного искусства Джорджа Лукаса в Лос-Анджелесе. По информации People , на мероприятие он пришел с дочерью Брайар Роуз, которой сейчас 12 лет.

В интервью этому изданию актер рассказал, что ему до сих пор нравится работать со световым мечом. Он также напомнил, что роль Энакина занимает значительную часть его жизни, ведь впервые сыграл персонажа еще в 2002 году.