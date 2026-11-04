Енакін Скайвокер тоді й зараз: як змінився Гейден Крістенсен після "Зоряних війн"

Від канадського підлітка до головної ролі у "Зоряних війнах"

Гейден Крістенсен народився 19 квітня 1981 року у Ванкувері, але виріс у передмісті Торонто. До акторства він серйозно займався спортом, зокрема тенісом і хокеєм. У кіноіндустрію потрапив випадково: коли йому було сім років, він супроводжував старшу сестру на зустріч із кастинг-агентом. Там на хлопчика звернули увагу й запропонували йому зніматися в рекламі.

Перші ролі Крістенсен отримував на телебаченні. Однією з помітних робіт стала участь у серіалі "Вище за землю" (Higher Ground). А справжнє визнання серед кінокритиків приніс фільм "Життя як будинок" (2001), де він зіграв підлітка Сема, який має складні стосунки з батьком. За цю роботу актор отримав номінацію на премію "Золотий глобус".

Гейден Крістенсен у фільмі "Життя як будинок" (скриншот з фільму)

Як писав The Guardian у великому інтерв'ю з Крістенсеном у травні 2022 року, спочатку він навіть планував вступати до університету на спортивну стипендію. Однак приблизно у 16 років вирішив присвятити себе акторству.

У 2000 році Джордж Лукас затвердив його на роль Енакіна Скайвокера. Для молодого актора це означало миттєвий перехід до світової популярності. Крістенсен зіграв у двох фільмах приквельної трилогії: "Атака клонів" (2002) та "Помста ситхів" (2005).

Енакін Скайвокер (скриншот з фільму)

Цікаво, що популярність виявилася значно масштабнішою, ніж актор міг уявити. В інтерв'ю The Guardian він згадував, як під час зйомок в Іспанії місце роботи команди стало відомим місцевій пресі. На майданчик прийшли тисячі людей, тому для контролю натовпу довелося залучати військову охорону.

Крістенсен також розповідав, що певний час навіть уникав походів до звичайних магазинів, оскільки його обличчя було всюди: на упаковках продуктів, напоях та рекламних матеріалах.

Чому після "Помсти ситхів" актор майже зник із великих екранів

Після завершення приквельної трилогії Крістенсен не припинив зніматися, але його кар'єра розвивалася інакше, ніж можна було очікувати після такого масштабного успіху.

У 2003 році він зіграв журналіста Стівена Гласса у драмі "Розбите скло" (Shattered Glass). Фільм розповідає реальну історію журналіста The New Republic, який вигадував матеріали та видавав їх за справжні репортажі. Ця робота стала одною із найсильніших драматичних ролей актора.

Гейден Крістенсен у фільмі "Розбите скло" (скриншот з фільму)

У 2008 році Крістенсен з'явився у фантастичному бойовику "Телепорт" (Jumper). Він зіграв Девіда Райса - хлопця, який виявляє здатність телепортуватися. Стрічка зібрала понад 225 мільйонів доларів у світовому прокаті, хоча відгуки кінокритиків були неоднозначними.

Саме на зйомках "Телепорту" актор познайомився з Рейчел Білсон. Їхні стосунки тривали кілька років, а у жовтні 2014 року в пари народилася донька Браяр Роуз. Згодом актори розійшлися, але продовжили разом виховувати дитину.

Гейден Крістенсен у фільмі "Телепорт" (скриншот з фільму)

За даними The Guardian, Крістенсен поступово почав проводити більше часу на власній фермі площею приблизно 200 акрів на півночі Торонто. Він не приховував, що йому подобалося життя далеко від постійної уваги Голлівуду.

Актор захопився архітектурою, будівництвом і ремонтом старих фермерських будинків. Для роботи навіть придбав власну будівельну техніку, зокрема екскаватор і бульдозер.

Він пояснював журналістам, що не планував спеціально робити перерву в кар'єрі. Просто життя на фермі настільки йому сподобалося, що залишати її заради чергових зйомок хотілося дедалі рідше.

Повернення до Енакіна: "Обі-Ван Кенобі" та "Асока"

У 2022 році Крістенсен повернувся до ролі, з якою його пов'язують найбільше. Він зіграв Дарта Вейдера у серіалі "Обі-Ван Кенобі", де знову зустрівся з Юеном Макгрегором.

Для актора це було важливе повернення після тривалої перерви у франшизі. В інтерв'ю The Guardian він розповідав, що раніше не надто цікавився фанатськими заходами, але згодом почав отримувати задоволення від зустрічей із глядачами, які розповідали, наскільки важливим для них став Енакін.

У 2023 році Крістенсен з'явився в серіалі "Асока". Там він зіграв Енакіна Скайвокера у спогадах Асоки Тано, його колишньої учениці.

До слова, Styler раніше розповідав, які ще серіали та фільми доповнюють основну сагу "Зоряних війн" .

Гейден Крістенсен у серіалі "Асока" (скриншот з серіалу)

Ця роль дала можливість показати інший період життя персонажа - часи Війн клонів, коли Енакін був не лише джедаєм, а й наставником. В інтерв'ю Collider під час Star Wars Celebration у квітні 2025 року актор зазначав, що йому особливо цікаво досліджувати взаємини Енакіна та Асоки, адже вони відкривають іншу сторону його характеру.

Тоді ж на офіційному заході Lucasfilm у Японії Крістенсен підтвердив свою участь у другому сезоні "Асоки".

Як Гейден Крістенсен виглядає у 2026 році

Станом на листопад 2026 року акторові 45 років. Він і досі бере участь у заходах, присвячених "Зоряним війнам", спілкується з прихильниками та повертається до ролі Енакіна.

У вересні 2026 року Крістенсен відвідав відкриття Музею наративного мистецтва Джорджа Лукаса в Лос-Анджелесі. За інформацією People , на захід він прийшов із донькою Браяр Роуз, якій зараз 12 років.

В інтерв'ю цьому ж виданню актор розповів, що йому досі подобається працювати зі світловим мечем. Він також згадав, що роль Енакіна займає значну частину його життя, адже вперше зіграв персонажа ще у 2002 році.