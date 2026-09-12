Как носить летнее платье осенью, чтобы не мерзнуть: 4 стилистических приема

Выбирайте более плотные платья

Прежде всего следует обратить внимание на саму ткань. Очень тонкие модели из батиста или легкого ситца лучше оставить для теплого времени года.

Для осеннего образа больше подойдут платья из плотного хлопка, вискозы или модала . Важно, чтобы ткань держала форму и не была настолько тонкой, что сквозь нее видны швы белья или нижний слой одежды.

Утепляйтесь под платьем

Не обязательно одевать поверх легкого платья несколько теплых вещей. Один из самых удобных приемов - создать дополнительный слой непосредственно под ней.

Это может быть тонкий кружевной лонгслив, полупрозрачная сетка или гладкое боди с длинными рукавами. Такой прием поможет согреться и в то же время не сделает силуэт слишком объемным.

Правильно подбирайте сапоги

С осенней обувью важна не только его теплота, но и то, где заканчивается голенища. Если верхний край сапога заметно перерезает ногу под подолом платья, образ может выглядеть визуально разделенным.

Лучше, когда голенища полностью заходит под край платья. Тогда между обувью и подолом не образуется излишней горизонтальной линии, а силуэт остается цельным.

Добавьте структурированный верх

Легкость летнего платья осенью хорошо уравновешивает плотный верхний слой с четкой линией плеч.

Это может быть шерстяной жакет прямого кроя, кожаная куртка или классическое пальто. Такое дело не только защищает от прохлады, но и делает образ более собранным и осенним.

Так что любимое летнее платье не обязательно убирать до следующего сезона. Правильные слои и обувь помогут адаптировать ее к более холодной погоде без лишнего объема.