Какой головной убор вам подходит? Стилистка помогла подобрать правильную модель по форме лица

Как определить форму своего лица

Для начала уберите волосы от лица, чтобы они не скрывали контуры. Сделайте фото анфас, глядя прямо в камеру. Предпочтительно, чтобы камера была примерно на уровне глаз, а голова не была наклонена.

На фото обратите внимание на длину лица, ширину скул, ширину лба и нижней челюсти. Для удобства можно провести линию от линии роста волос до подбородка, а также обозначить самые широкие точки в зоне скул и нижней челюсти.

Теперь сравните свои черты с описаниями ниже.

Овальное лицо

Длина лица заметно больше его ширины. Лоб обычно немного шире нижней челюсти, а контуры плавные, без резких углов.

Самая широкая часть - скулы, но они не создают резких изломов. Подбородок слегка округлен.

Какие головные уборы выбрать: бейсболка, кепка, восьмиклинка, берет, федора, шляпа-таблетка, пилотка, жокейка, baker boy cap и канотье.

Какой головной убор подойдет для овальной формы лица (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Овальное лицо считается достаточно универсальным, поэтому его обладательницам можно экспериментировать с разными формами и пропорциями.

Квадратное лицо

Длина и ширина лица примерно одинаковы. Лоб, скулы и нижняя челюсть имеют близкую ширину.

Главная особенность - выразительная нижняя челюсть с четкими углами. Линия роста волос также часто имеет более прямую форму.

Какие головные уборы выбрать: фасинатор, берет, восьмиклинка, панама, бейсболка или кепка, шляпа-таблетка и тюрбан.

Какой головной убор подойдет для квадратной формы лица (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Мягкие или округлые формы головных уборов помогают придать образу плавности и уравновесить четкие линии лица.

Прямоугольное или вытянутое лицо

Здесь длина лица существенно превосходит ширину. Лоб, скулы и челюсть могут располагаться примерно на одной вертикальной линии.

Углы нижней челюсти выразительны, а подбородок имеет четкую, структурированную форму.

Какие головные уборы выбрать: берет, канотье, пилотка, восьмиклинка, бейсболка, кепка, фуражка и панама.

Какой головной убор подойдет для прямоугольной и вытянутой форм лица (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Особенно удачно могут выглядеть модели, которые придают ширину и не создают чрезмерного акцента на вертикали.

Ромбовидное лицо

Самая широкая часть такого лица - высокие, четко выраженные скулы. Лоб обычно узкий или заметно сужающийся кверху.

Подбородок может быть заостренным, а линия нижней челюсти - компактной и тонкой.

Какие головные уборы выбрать: кепка-уточка, канотье, шляпа-таблетка, кепи, федора и жесткий берет.

Какой головной убор подойдет для ромбовидной формы лица (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Такие модели помогают интересно обыграть выразительные скулы и сбалансировать верхнюю и нижнюю части лица.

Сердцеобразное лицо

В этом случае самой широкой частью является лоб. Иногда линия роста волос имеет характерную форму сердечка.

От лба и скул лицо постепенно сужается книзу. Подбородок небольшой, узкий или заостренный, а скулы могут быть достаточно высокими.

Какие головные уборы выбрать: федора, берет, картуз, бейсболка, трилби и кепка-уточка.

Какой головной убор подойдет для сердцевидной формы лица (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Грушевидное лицо

Здесь основной упор приходится на нижнюю часть лица. Нижняя челюсть является самой широкой и массивной зоной, тогда как лоб заметно уже.

Объем также может быть выражен в зоне щек и углов челюсти.

Какие головные уборы выбрать: федора, канотье, восьмиклинка, берет и кепи.

Модели с выразительной верхней частью помогают привлечь внимание к верхней половине образа и визуально сбалансировать пропорции.

Какой головной убор подойдет для грушевидной формы лица (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Что касается круглого лица, то длина и ширина в этом случае визуально почти одинаковы. Самая широкая зона - щеки и скулы.

У такого типа нет выраженных острых углов: линия роста волос округлая, а подбородок мягкий. В целом лицо имеет плавные контуры.

Какие головные уборы выбрать: здесь особенно хорошо работают модели, придающие образу вертикали и визуально извлекающие силуэт. Удачный вариант - федора, а также шляпы с четкой формой и структурированными полями.

А если вы не можете определить форму?

Не обязательно, что ваше лицо совершенно соответствует одному из типов. В действительности черты частенько сочетают свойства нескольких форм.

В таком случае ориентируйтесь не только на название типа, но и на конкретные черты: ширину лба, выразительность скул, форму подбородка и нижней челюсти.

И главное - не воспринимайте этот список как строгое правило. Одна и та же шляпа может выглядеть по-разному в зависимости от ее высоты, ширины полей, посадки, прически и общего стиля.