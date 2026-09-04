Який капелюх вам личить? Стилістка допомогла підібрати правильну модель за формою обличчя

Як визначити форму свого обличчя

Для початку приберіть волосся від обличчя, щоб воно не приховувало контури. Зробіть фото анфас, дивлячись прямо в камеру. Бажано, щоб камера була приблизно на рівні очей, а голова не була нахилена.

На фото зверніть увагу на довжину обличчя, ширину вилиць, ширину чола та нижньої щелепи. Для зручності можна провести лінію від лінії росту волосся до підборіддя, а також позначити найширші точки в зоні вилиць і нижньої щелепи.

Тепер порівняйте свої риси з описами нижче.

Овальне обличчя

Довжина обличчя помітно більша за його ширину. Лоб зазвичай трохи ширший за нижню щелепу, а контури плавні, без різких кутів.

Найширша частина - вилиці, але вони не створюють різких зламів. Підборіддя злегка заокруглене.

Які головні убори обрати: бейсболка, кепка, восьмиклинка, берет, федора, капелюх-таблетка, пілотка, жокейка, baker boy cap та канотьє.

Який капелюх підійде для овальної форми обличчя (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Овальне обличчя вважається досить універсальним, тому його власницям можна експериментувати з різними формами та пропорціями.

Квадратне обличчя

Довжина та ширина обличчя приблизно однакові. Лоб, вилиці та нижня щелепа мають близьку ширину.

Головна особливість - виразна нижня щелепа з чіткими кутами. Лінія росту волосся також часто має більш пряму форму.

Які головні убори обрати: фасинатор, берет, восьмиклинка, панама, бейсболка або кепка, капелюх-таблетка та тюрбан.

Який капелюх підійде для квадратної форми обличчя (фото: instagram.com/purpur.stylist)

М'які або округлі форми головних уборів допомагають додати образу плавності та врівноважити чіткі лінії обличчя.

Прямокутне або витягнуте обличчя

Тут довжина обличчя суттєво переважає ширину. Лоб, вилиці та щелепа можуть розташовуватися приблизно на одній вертикальній лінії.

Кути нижньої щелепи виразні, а підборіддя має чітку, структуровану форму.

Які головні убори обрати: берет, канотьє, пілотка, восьмиклинка, бейсболка, кепка, кашкет та панама.

Який капелюх підійде для прямокутної та витягнутої форм обличчя (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Особливо вдало можуть виглядати моделі, які додають ширини та не створюють надмірного акценту на вертикалі.

Ромбовидне обличчя

Найширша частина такого обличчя - високі, чітко виражені вилиці. Лоб зазвичай вузький або помітно звужується догори.

Підборіддя може бути загостреним, а лінія нижньої щелепи - компактною та тонкою.

Які головні убори обрати: кепка-качечка, канотьє, капелюх-таблетка, кепі, федора та жорсткий берет.

Який капелюх підійде для ромбовидної форми обличчя (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Такі моделі допомагають цікаво обіграти виразні вилиці та збалансувати верхню й нижню частини обличчя.

Серцеподібне обличчя

У цьому випадку найширшою частиною є лоб. Іноді лінія росту волосся має характерну форму сердечка.

Від чола та вилиць обличчя поступово звужується донизу. Підборіддя невелике, вузьке або загострене, а вилиці можуть бути досить високими.

Які головні убори обрати: федора, берет, картуз, бейсболка, трилбі та кепка-качечка.

Який капелюх підійде для серцеподібної форми обличчя (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Грушоподібне обличчя

Тут основний акцент припадає на нижню частину обличчя. Нижня щелепа є найширшою та наймасивнішою зоною, тоді як лоб помітно вужчий.

Об'єм також може бути виражений у зоні щік та кутів щелепи.

Які головні убори обрати: федора, канотьє, восьмиклинка, берет і кепі.

Моделі з виразною верхньою частиною допомагають привернути увагу до верхньої половини образу та візуально збалансувати пропорції.

Який капелюх підійде для грушеподібної форми обличчя (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Що ж стосується круглого обличчя, то довжина і ширина в цьому випадку візуально майже однакові. Найширша зона - щоки та вилиці.

У такого типу немає виражених гострих кутів: лінія росту волосся округла, а підборіддя м'яке. Загалом обличчя має плавні контури.

Які головні убори обрати: тут особливо добре працюють моделі, які додають образу вертикалі та візуально витягують силует. Вдалий варіант - федора, а також капелюхи з чіткою формою та структурованими полями.

А якщо ви не можете визначити форму?

Не обов'язково, що ваше обличчя ідеально відповідає одному з типів. У реальності риси часто поєднують характеристики кількох форм.

У такому випадку орієнтуйтеся не лише на назву типу, а й на конкретні риси: ширину чола, виразність вилиць, форму підборіддя та нижньої щелепи.

І головне - не сприймайте цей список як суворе правило. Один і той самий капелюх може виглядати по-різному залежно від його висоти, ширини полів, посадки, зачіски та загального стилю.